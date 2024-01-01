У Луцьку попрощалися із загиблим на Донеччині Героєм Віталієм Ващуком

У Луцьку попрощалися із загиблим на Донеччині Героєм Віталієм Ващуком
Жителі Луцької міської територіальної громади провели в останню дорогу військовослужбовця Віталія Ващука, який загинув, захищаючи Україну від російських загарбників. Сьогодні, 27 серпня, воїна відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Ващук Віталій Олександрович (21.10.1992 року народження) загинув 22 серпня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Неліпівка Донецької області.

До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучився Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за Єдність України” присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.

Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
У Луцьку попрощалися із загиблим на Донеччині Героєм Віталієм Ващуком

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

У Луцьку попрощалися із загиблим на Донеччині Героєм Віталієм Ващуком
У Луцьку попрощалися із загиблим на Донеччині Героєм Віталієм Ващуком
У Луцьку попрощалися із загиблим на Донеччині Героєм Віталієм Ващуком
У Луцьку попрощалися із загиблим на Донеччині Героєм Віталієм Ващуком
У Луцьку попрощалися із загиблим на Донеччині Героєм Віталієм Ващуком

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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