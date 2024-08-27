Щонайменше 6 російських «шахедів» залетіли сьогодні вночі в Білорусь





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"За минулу ніч на територію Білорусі з боку України залетіло щонайменше 6 дронів-камікадзе типу "Шахед". За даними @eRadarrua, "Шахеди" залітали в повітряний простір Білорусі з боку Чернігівської та Київської областей України", - йдеться в повідомленні.



Повідомляється, що перші два з них залетіли в районі 00:09, а подальші заходи були близько 00:30, 01:00, 03:27 і 05:55.



Раніше те, що "шахед" (принаймні один – ред.) залітав у Білорусь, підтвердив командувач Повітряних Сил України Микола Олещук.



За інформацією "Беларускі Гаюн", авіація ВПС РБ чергувала в небі над півднем Білорусі фактично всю ніч. Повідомляється, що винищувач із Барановичів, який був піднятий близько 00:15, повернувся назад тільки о 02:00 і вже о 02:45 знову пішов у небо.



Влітку 2024 року вже неодноразово фіксувався заліт російських дронів-камікадзе на територію Білорусі. Так було 13 і 16 липня, а також 21 серпня. Самопроголошена влада РБ ніяк ці факти не коментувала.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Моніторингова група "Беларускі Гаюн" стверджує, що вночі мінімум 6 російських "шахедів" залетіли на територію Білорусі, і що авіація Військово-повітряних сил РБ була в повітрі всю ніч.Про це пише Українська правда з посиланням на Беларускі Гаюн."За минулу ніч на територію Білорусі з боку України залетіло щонайменше 6 дронів-камікадзе типу "Шахед". За даними @eRadarrua, "Шахеди" залітали в повітряний простір Білорусі з боку Чернігівської та Київської областей України", - йдеться в повідомленні.Повідомляється, що перші два з них залетіли в районі 00:09, а подальші заходи були близько 00:30, 01:00, 03:27 і 05:55.Раніше те, що "шахед" (принаймні один – ред.) залітав у Білорусь, підтвердив командувач Повітряних Сил УкраїниЗа інформацією "Беларускі Гаюн", авіація ВПС РБ чергувала в небі над півднем Білорусі фактично всю ніч. Повідомляється, що винищувач із Барановичів, який був піднятий близько 00:15, повернувся назад тільки о 02:00 і вже о 02:45 знову пішов у небо.Влітку 2024 року вже неодноразово фіксувався заліт російських дронів-камікадзе на територію Білорусі. Так було 13 і 16 липня, а також 21 серпня. Самопроголошена влада РБ ніяк ці факти не коментувала.

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