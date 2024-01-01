На війні перестало битися серце Героя з Волині Анатолія Вознюка

На війні перестало битися серце Героя з Волині Анатолія Вознюка
На війні обірвалося життя Героя з Волині Анатолія Вознюка.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

"Сумна новина знову сколихнула Нововолинську громаду.

Трагічно обірвалося життя нашого Захисника Анатолія Вознюка, 1976 року народження. Жителя Нововолинська.

Його серце перестало битися 24 серпня у Запорізькій області.

Висловлюю щирі співчуття родині та всім, хто знав Анатолія. Вічна памʼять Герою!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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