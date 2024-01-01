На Волині у ДТП загинули 18-річні водій та пасажир автівки: врізались у дерево
Сьогодні, 11:07
Вчора, 26 серпня, на Волині трапилася смертельна аварія.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Аварія трапилася між селами Старосілля та Годомичі. 18-річний житель села Тростянець, керуючи автомобілем Nissan, не впорався з керуванням та в’їхав у придорожнє дерево. Він та 18-річний пасажир автомобіля загинули на місці події.
За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 та ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. В рамках кримінального провадження слідчі з’ясують всі обставини і причини аварії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Аварія трапилася між селами Старосілля та Годомичі. 18-річний житель села Тростянець, керуючи автомобілем Nissan, не впорався з керуванням та в’їхав у придорожнє дерево. Він та 18-річний пасажир автомобіля загинули на місці події.
За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 та ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. В рамках кримінального провадження слідчі з’ясують всі обставини і причини аварії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На війні перестало битися серце Героя з Волині Анатолія Вознюка
Сьогодні, 11:28
На Волині у ДТП загинули 18-річні водій та пасажир автівки: врізались у дерево
Сьогодні, 11:07
ISW проаналізував дії режиму Лукашенка на кордоні з Україною
Сьогодні, 10:51