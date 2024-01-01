На Волині у ДТП загинули 18-річні водій та пасажир автівки: врізались у дерево





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Аварія трапилася між селами Старосілля та Годомичі. 18-річний житель села Тростянець, керуючи автомобілем Nissan, не впорався з керуванням та в’їхав у придорожнє дерево. Він та 18-річний пасажир автомобіля загинули на місці події.



За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 та ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. В рамках кримінального провадження слідчі з’ясують всі обставини і причини аварії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 26 серпня, на Волині трапилася смертельна аварія.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Аварія трапилася між селами Старосілля та Годомичі. 18-річний житель села Тростянець, керуючи автомобілем Nissan, не впорався з керуванням та в’їхав у придорожнє дерево. Він та 18-річний пасажир автомобіля загинули на місці події.За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 та ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. В рамках кримінального провадження слідчі з’ясують всі обставини і причини аварії.

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