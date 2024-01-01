На Рівненщині збили повітряну ціль: уламки пошкодили лінію електропередач

На Рівненщині збили повітряну ціль: уламки пошкодили лінію електропередач
Сили ППО вночі працювали на Рівненщині.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Коваль.

"Маємо збиття повітряної цілі ворога. Дякую нашим воїнам за їхню роботу.

Люди не постраждали. Під час падіння уламки пошкодили лінію електропередач.

На місці працюють відповідні служби", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що через атаку росіян 26 серпня загинув 83-річний лучанин, ще шестеро людей постраждали.

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Теги: Рівненщина, повітряна ціль
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