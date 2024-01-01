У Луцьку невідомий стріляв у військовослужбовців ТЦК: є поранений





Про це журналістам ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Сталося це сьогодні, 27 серпня, після опівночі.



Після скоєного стрілець втік. Чи затримали його, наразі невідомо.



Відомо, що серед працівників ТЦК є поранений.



Деталі згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку невідомий чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях, які несли службу на посту Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що на вулиці Теремнівська.Про це журналістамстало відомо з власних джерел.Сталося це сьогодні, 27 серпня, після опівночі.Після скоєного стрілець втік. Чи затримали його, наразі невідомо.Відомо, що серед працівників ТЦК є поранений.Деталі згодом.

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