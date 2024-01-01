У Луцьку невідомий стріляв у військовослужбовців ТЦК: є поранений
Сьогодні, 10:57
У Луцьку невідомий чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях, які несли службу на посту Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що на вулиці Теремнівська.
Про це журналістам ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Сталося це сьогодні, 27 серпня, після опівночі.
Після скоєного стрілець втік. Чи затримали його, наразі невідомо.
Відомо, що серед працівників ТЦК є поранений.
Деталі згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це журналістам ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Сталося це сьогодні, 27 серпня, після опівночі.
Після скоєного стрілець втік. Чи затримали його, наразі невідомо.
Відомо, що серед працівників ТЦК є поранений.
Деталі згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку невідомий стріляв у військовослужбовців ТЦК: є поранений
Сьогодні, 10:57
ISW проаналізував дії режиму Лукашенка на кордоні з Україною
Сьогодні, 10:51