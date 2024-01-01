Росія вдарила ракетою по готелю у Кривому Розі: є загиблі та поранені

Росія вдарила ракетою по готелю у Кривому Розі: є загиблі та поранені
Двоє людей загинули, п’ятеро дістали порання та ще двоє вважаються зниклими безвісти після удару росіян по готелю у Кривому Розі.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Двоє людей загинули через ракетний удар по готелю в Кривому Розі, що стався вночі. Це жінка та чоловік. П'ятеро постраждали. У лікарні 43-річна жінка – "важка". Госпіталізований і 37-річний чоловік. Він в стані середньої тяжкості. Ще три потерпілі оговтуватися будуть вдома.

Наразі невідома доля ще двох людей. Ймовірно, вони можуть перебувати під завалами", - йдеться в повідомленні.

Пошкоджені також 6 магазинів, 4 багатоповерхівки, 8 авто.

На місці трагедії продовжують роботу всі служби.

З вечора й до ранку неспокійно було на Нікопольщині. Ворог цілив артилерією та БпЛА. Під ударом були райцентр, Покровська та Маганецька громади.

Ніхто не постраждав.

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Теги: Кривий Ріг, готель
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