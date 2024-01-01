Росія вдарила ракетою по готелю у Кривому Розі: є загиблі та поранені





Про це Сергій Лисак.



"Двоє людей загинули через ракетний удар по готелю в Кривому Розі, що стався вночі. Це жінка та чоловік. П'ятеро постраждали. У лікарні 43-річна жінка – "важка". Госпіталізований і 37-річний чоловік. Він в стані середньої тяжкості. Ще три потерпілі оговтуватися будуть вдома.



Наразі невідома доля ще двох людей. Ймовірно, вони можуть перебувати під завалами", - йдеться в повідомленні.



Пошкоджені також 6 магазинів, 4 багатоповерхівки, 8 авто.



На місці трагедії продовжують роботу всі служби.



З вечора й до ранку неспокійно було на Нікопольщині. Ворог цілив артилерією та БпЛА. Під ударом були райцентр, Покровська та Маганецька громади.



Ніхто не постраждав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Двоє людей загинули, п’ятеро дістали порання та ще двоє вважаються зниклими безвісти після удару росіян по готелю у Кривому Розі.Про це повідомив голова ОВА"Двоє людей загинули через ракетний удар по готелю в Кривому Розі, що стався вночі. Це жінка та чоловік. П'ятеро постраждали. У лікарні 43-річна жінка – "важка". Госпіталізований і 37-річний чоловік. Він в стані середньої тяжкості. Ще три потерпілі оговтуватися будуть вдома.Наразі невідома доля ще двох людей. Ймовірно, вони можуть перебувати під завалами", - йдеться в повідомленні.Пошкоджені також 6 магазинів, 4 багатоповерхівки, 8 авто.На місці трагедії продовжують роботу всі служби.З вечора й до ранку неспокійно було на Нікопольщині. Ворог цілив артилерією та БпЛА. Під ударом були райцентр, Покровська та Маганецька громади.Ніхто не постраждав.

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