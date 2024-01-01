Росія вдарила ракетою по готелю у Кривому Розі: є загиблі та поранені
Сьогодні, 10:23
Двоє людей загинули, п’ятеро дістали порання та ще двоє вважаються зниклими безвісти після удару росіян по готелю у Кривому Розі.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
"Двоє людей загинули через ракетний удар по готелю в Кривому Розі, що стався вночі. Це жінка та чоловік. П'ятеро постраждали. У лікарні 43-річна жінка – "важка". Госпіталізований і 37-річний чоловік. Він в стані середньої тяжкості. Ще три потерпілі оговтуватися будуть вдома.
Наразі невідома доля ще двох людей. Ймовірно, вони можуть перебувати під завалами", - йдеться в повідомленні.
Пошкоджені також 6 магазинів, 4 багатоповерхівки, 8 авто.
На місці трагедії продовжують роботу всі служби.
З вечора й до ранку неспокійно було на Нікопольщині. Ворог цілив артилерією та БпЛА. Під ударом були райцентр, Покровська та Маганецька громади.
Ніхто не постраждав.
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Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
"Двоє людей загинули через ракетний удар по готелю в Кривому Розі, що стався вночі. Це жінка та чоловік. П'ятеро постраждали. У лікарні 43-річна жінка – "важка". Госпіталізований і 37-річний чоловік. Він в стані середньої тяжкості. Ще три потерпілі оговтуватися будуть вдома.
Наразі невідома доля ще двох людей. Ймовірно, вони можуть перебувати під завалами", - йдеться в повідомленні.
Пошкоджені також 6 магазинів, 4 багатоповерхівки, 8 авто.
На місці трагедії продовжують роботу всі служби.
З вечора й до ранку неспокійно було на Нікопольщині. Ворог цілив артилерією та БпЛА. Під ударом були райцентр, Покровська та Маганецька громади.
Ніхто не постраждав.
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