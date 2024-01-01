На Хмельниччині вночі збили 8 ворожих цілей: внаслідок атаки загорілися два житлові будинки





Про це Сергій Тюрин.



"Працюють усі відповідні служби та встановлюються місця падіння уламків. Разом з тим, внаслідок атаки виникло загоряння двох приватних будинків. Чоловік, який проживає в будинку отримав контузію.



Крім того, станом на ранок повністю відновлено електропостачання, у населених пунутах, де воно зникло після вчорашньої масованої атаки. Але через важку ситуацію в енергосистемі застосовуються графіки погодинних відключень.



Дякую нашим Збройним Силам України, працівникам ДСНС, нашим енергетикам та кожному, хто працює над ліквідацією наслідків обстрілів!" - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вночі, 27 серпня, під час повітряних тривог на території Хмельницької області наші сили ППО збили 8 ворожих цілей.Про це повідомив голова Хмельницької ОДА"Працюють усі відповідні служби та встановлюються місця падіння уламків. Разом з тим, внаслідок атаки виникло загоряння двох приватних будинків. Чоловік, який проживає в будинку отримав контузію.Крім того, станом на ранок повністю відновлено електропостачання, у населених пунутах, де воно зникло після вчорашньої масованої атаки. Але через важку ситуацію в енергосистемі застосовуються графіки погодинних відключень.Дякую нашим Збройним Силам України, працівникам ДСНС, нашим енергетикам та кожному, хто працює над ліквідацією наслідків обстрілів!" - йдеться в повідомленні.

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