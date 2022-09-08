На Волині у 41-річного чоловіка знайшли боєприпаси

Ковельські поліцейські вилучили у жителя районі незаконні боєприпаси.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Сьогодні, 28 серпня, під час проведення санкціонованого обшуку у 41-річного жителя Турійської громади, працівники кримінальної поліції Ковельського районного управління поліції вилучили 2 гранати РГД 5, 4 корпуси гранат Ф – 1, 11 запалів, понад 600 набоїв калібру 5,45 мм, магазини до АК 74, штик ніж.Для вилучення небезпечних предметів залучалися спеціалісти управління вибухотехнічної служби ГУНП у Волинській областіБоєприпаси чоловік зберігав за місцем проживання.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.Поліція застерігає – незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами тягне за собою кримінальну відповідальність. Зокрема, санкція ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.Особа, яка добровільно видасть органам влади незаконну зброю та боєприпаси, звільняється від такої відповідальності.