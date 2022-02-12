22 учні з Луцької громади отримуватимуть іменні стипендії з міського бюджету





Відповідне рішення ухвалили під час сесії Луцької міської ради, пише



Іменні стипендії виплачуватимуть з 1 вересня 2024 року по 30 червня 2025 року. Гроші платитимуть 22-ом кращим учням та вихованцям закладів загальної середньої та позашкільної освіти Луцької міської територіальної громади.



Перелік стипендіатів:



1. Вадим Патейчук — учень 9 класу ліцею №14, стипендіат у галузі історії та краєзнавства (стипендія імені Бориса Сайчука);



2. Марта Годлевська — учениця 8 класу гімназії №7, стипендіат у галузі мовознавства (українська мова) (стипендія імені Модеста Левицького);



3. Аліна Юліана Романюк — учениця 11 класу ліцею №18, стипендіат у галузі мовознавства (іноземна мова) (стипендія імені Олени Пчілки);



4. Вікторія Сидорук — учениця 10 класу ліцею №21, стипендіат у галузі літературознавства і поезії (стипендія імені Олександра Богачука);



5. Ангеліна Шкуринська — учениця 9 класу ліцею №9, стипендіат у галузі математики (стипендія імені Владислава Дзядика);



6. Владислав Борода — учень 10 класу закладу загальної середньої освіти № 25, стипендіат у галузі фізики (стипендія імені Стефана Стубелевича);



7. Тимофій Міліцин — учень 10 класу ліцею №14, стипендіат у галузі конструювання, винахідництва та технічної творчості (стипендія імені Ігоря Данильчука);



8. Володимир Каліш — учень 7 класу ліцею №14, стипендіат у галузі музики (володіння музичним інструментом) (стипендія імені Ігоря Стравінського);



9. Владислава Речун — учениця 6 класу ліцею №14, вихованка комунального закладу "Палац учнівської молоді", стипендіат у галузі музики (вокал) (стипендія імені В’ячеслава Хурсенка);



10. Дарина Корольчук — учениця 8 класу закладу загальної середньої освіти №23, стипендіат у галузі образотворчого мистецтва (стипендія імені Йова Конзелевича);



11. Павло Дзюбинський — учень 9 класу ліцею №14, стипендіат у галузі географії (стипендія імені Павла Тутковського);



12. Софія Ойович — учениця 11 класу ліцею № 21, стипендіат у галузі біології (стипендія імені Володимира Липського);



13. Уляна Ковальчук — учениця 11 класу ліцею №9, стипендіат у галузі хімії (стипендія імені Івана Олексеюка);



14. Артем Кіх — учень 10 класу закладу загальної середньої освіти №26, стипендіат у галузі фізичної культури та спорту (стипендія імені Володимира Байсаровича);



15. Ангеліна Сігуа — учениця 10 класу закладу загальної середньої освіти № 26, стипендіат у галузі правознавства (стипендія імені Миколи Куделі);



16. Владислав Палій — учень 8 класу ліцею №9, вихованець комунального закладу "Луцький міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради", стипендіат у галузі інформатики та інформаційних технологій (стипендія імені Михайла Кравчука);



17. Дар’я Ведищева — учениця 9 класу закладу загальної середньої освіти №5, стипендіат у галузі учнівського самоврядування (стипендія імені Андрія Калахана);



18. Дарина Кичук — учениця 8 класу ліцею №18, вихованка комунального закладу "Палац учнівської молоді Луцької міської ради", стипендіат у галузі театрального мистецтва (стипендія імені Наталії Ужвій);



19. Давид Дудчик — учень 8 класу ліцею № 9, вихованець комунального закладу "Палац учнівської молоді Луцької міської ради", стипендіат у галузі хореографічного мистецтва (стипендія імені Іллі Богданця);



20. Ангеліна Кінах — учениця 10 класу ліцею № 18, стипендіат у галузі народознавства та фольклорного мистецтва (стипендія імені Антоніни Голентюк);



21. Софія Дудич — учениця 11 класу ліцею № 21, стипендіат у галузі журналістики (стипендія імені Михайла Драгоманова);



22. Анастасія Марчук — учениця 9 класу закладу загальної середньої освіти № 11, стипендіат у галузі декоративно-ужиткового мистецтва (стипендія імені Марії Кравчук).



Іменні стипендії призначили школярам за високі досягнення у відповідних сферах навчання та активну участь у громадському житті школи й громади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 22 учні Луцької міської територіальної громади впродовж навчального року отримуватимуть іменні стипендії по 1 000 гривень.Відповідне рішення ухвалили під час сесії Луцької міської ради, пише Суспільне Іменні стипендії виплачуватимуть з 1 вересня 2024 року по 30 червня 2025 року. Гроші платитимуть 22-ом кращим учням та вихованцям закладів загальної середньої та позашкільної освіти Луцької міської територіальної громади.1.— учень 9 класу ліцею №14, стипендіат у галузі історії та краєзнавства (стипендія імені Бориса Сайчука);2.— учениця 8 класу гімназії №7, стипендіат у галузі мовознавства (українська мова) (стипендія імені Модеста Левицького);3.— учениця 11 класу ліцею №18, стипендіат у галузі мовознавства (іноземна мова) (стипендія імені Олени Пчілки);4.— учениця 10 класу ліцею №21, стипендіат у галузі літературознавства і поезії (стипендія імені Олександра Богачука);5.— учениця 9 класу ліцею №9, стипендіат у галузі математики (стипендія імені Владислава Дзядика);6.— учень 10 класу закладу загальної середньої освіти № 25, стипендіат у галузі фізики (стипендія імені Стефана Стубелевича);7.— учень 10 класу ліцею №14, стипендіат у галузі конструювання, винахідництва та технічної творчості (стипендія імені Ігоря Данильчука);8.— учень 7 класу ліцею №14, стипендіат у галузі музики (володіння музичним інструментом) (стипендія імені Ігоря Стравінського);9.— учениця 6 класу ліцею №14, вихованка комунального закладу "Палац учнівської молоді", стипендіат у галузі музики (вокал) (стипендія імені В’ячеслава Хурсенка);10.— учениця 8 класу закладу загальної середньої освіти №23, стипендіат у галузі образотворчого мистецтва (стипендія імені Йова Конзелевича);11.— учень 9 класу ліцею №14, стипендіат у галузі географії (стипендія імені Павла Тутковського);12.— учениця 11 класу ліцею № 21, стипендіат у галузі біології (стипендія імені Володимира Липського);13.— учениця 11 класу ліцею №9, стипендіат у галузі хімії (стипендія імені Івана Олексеюка);14.— учень 10 класу закладу загальної середньої освіти №26, стипендіат у галузі фізичної культури та спорту (стипендія імені Володимира Байсаровича);15.— учениця 10 класу закладу загальної середньої освіти № 26, стипендіат у галузі правознавства (стипендія імені Миколи Куделі);16.— учень 8 класу ліцею №9, вихованець комунального закладу "Луцький міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради", стипендіат у галузі інформатики та інформаційних технологій (стипендія імені Михайла Кравчука);17.— учениця 9 класу закладу загальної середньої освіти №5, стипендіат у галузі учнівського самоврядування (стипендія імені Андрія Калахана);18.— учениця 8 класу ліцею №18, вихованка комунального закладу "Палац учнівської молоді Луцької міської ради", стипендіат у галузі театрального мистецтва (стипендія імені Наталії Ужвій);19.— учень 8 класу ліцею № 9, вихованець комунального закладу "Палац учнівської молоді Луцької міської ради", стипендіат у галузі хореографічного мистецтва (стипендія імені Іллі Богданця);20.— учениця 10 класу ліцею № 18, стипендіат у галузі народознавства та фольклорного мистецтва (стипендія імені Антоніни Голентюк);21.— учениця 11 класу ліцею № 21, стипендіат у галузі журналістики (стипендія імені Михайла Драгоманова);22.— учениця 9 класу закладу загальної середньої освіти № 11, стипендіат у галузі декоративно-ужиткового мистецтва (стипендія імені Марії Кравчук).Іменні стипендії призначили школярам за високі досягнення у відповідних сферах навчання та активну участь у громадському житті школи й громади.

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