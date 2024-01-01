У госпіталі від важких поранень помер Герой з Волині Максим Оксентюк
Сьогодні, 09:50
Від важких поранень, отриманих під час бойових дій із захисту України, у військовому госпіталі помер Герой з села Бобли Максим Оксентюк.
Про це повідомили у Турійській громаді.
"Йому назавжди 37… Розділяємо біль непоправної втрати з рідними Максима. Висловлюємо щире співчуття дружині Ользі, синочкам Роману та Даніїлу, мамі Тамарі Іванівні, татові Федору Івановичу, рідним, друзям, побратимам", - йдеться в повідомленні.
У звʼязку з трагічною подією у громаді оголошується триденна жалоба з 28 по 30 серпня. Додатково буде повідомлено про чин поховання.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.
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Про це повідомили у Турійській громаді.
"Йому назавжди 37… Розділяємо біль непоправної втрати з рідними Максима. Висловлюємо щире співчуття дружині Ользі, синочкам Роману та Даніїлу, мамі Тамарі Іванівні, татові Федору Івановичу, рідним, друзям, побратимам", - йдеться в повідомленні.
У звʼязку з трагічною подією у громаді оголошується триденна жалоба з 28 по 30 серпня. Додатково буде повідомлено про чин поховання.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.
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