У госпіталі від важких поранень помер Герой з Волині Максим Оксентюк

У госпіталі від важких поранень помер Герой з Волині Максим Оксентюк
Від важких поранень, отриманих під час бойових дій із захисту України, у військовому госпіталі помер Герой з села Бобли Максим Оксентюк.

Про це повідомили у Турійській громаді.

"Йому назавжди 37… Розділяємо біль непоправної втрати з рідними Максима. Висловлюємо щире співчуття дружині Ользі, синочкам Роману та Даніїлу, мамі Тамарі Іванівні, татові Федору Івановичу, рідним, друзям, побратимам", - йдеться в повідомленні.

У звʼязку з трагічною подією у громаді оголошується триденна жалоба з 28 по 30 серпня. Додатково буде повідомлено про чин поховання.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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