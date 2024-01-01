Волинянин на викраденому авто скоїв подвійне ДТП: загинула людина
Сьогодні, 11:36
Волинянин викрав автомобіль та скоїв летальну ДТП: поліція розпочала кримінальне провадження.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 5 вересня, на автодорозі у селі Жабка Луцького району.
53-річний Ківерцівської громади, керуючи легковиком Renault Laguna, допустив зіткнення із автомобілем Toyota після чого транспортний засіб перекинувся та зіткнувся із автомобілем Volkswagen.
Внаслідок зіткнення 63-річний водій Volkswagen загинув на місці, 56-річний пасажир автівки отримав тілесні ушкодження.
З’ясувалося, що порушник, 53-річний Ківерцівської громади, напередодні викрав автомобіль Renault Laguna у 55-річної жительки цієї ж громади.
Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Поліцейські відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 та ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України.
Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого та незаконне заволодіння транспортним засобом.
Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 5 вересня, на автодорозі у селі Жабка Луцького району.
53-річний Ківерцівської громади, керуючи легковиком Renault Laguna, допустив зіткнення із автомобілем Toyota після чого транспортний засіб перекинувся та зіткнувся із автомобілем Volkswagen.
Внаслідок зіткнення 63-річний водій Volkswagen загинув на місці, 56-річний пасажир автівки отримав тілесні ушкодження.
З’ясувалося, що порушник, 53-річний Ківерцівської громади, напередодні викрав автомобіль Renault Laguna у 55-річної жительки цієї ж громади.
Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Поліцейські відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 та ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України.
Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого та незаконне заволодіння транспортним засобом.
Слідство триває.
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