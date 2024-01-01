Волинянин на викраденому авто скоїв подвійне ДТП: загинула людина

Волинянин викрав автомобіль та скоїв летальну ДТП: поліція розпочала кримінальне провадження.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 5 вересня, на автодорозі у селі Жабка Луцького району.53-річний Ківерцівської громади, керуючи легковиком Renault Laguna, допустив зіткнення із автомобілем Toyota після чого транспортний засіб перекинувся та зіткнувся із автомобілем Volkswagen.Внаслідок зіткнення 63-річний водій Volkswagen загинув на місці, 56-річний пасажир автівки отримав тілесні ушкодження.З’ясувалося, що порушник, 53-річний Ківерцівської громади, напередодні викрав автомобіль Renault Laguna у 55-річної жительки цієї ж громади.Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Поліцейські відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 та ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України.Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого та незаконне заволодіння транспортним засобом.Слідство триває.