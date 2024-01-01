П'яні молодики побили студента волинського коледжу: що відомо

П'яні молодики побили студента волинського коледжу: що відомо
У приміщенні навчального корпусу №1 Володимир-Волинського агротехнічного коледжу по вулиці Генерала Шухевича, 27 п’яні молодики побили неповнолітнього студента. Чоловіків судили і днями суддя прийняв остаточне рішення як їх покарати.

Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду від 29 серпня 2024 року, передає ВСН.

Інцидент трапився ще 12 березня 2020 року. Приблизно о 08:00 ранку двоє п’яних молодиків у Володимирі зайшли в приміщення навчального корпусу №1 Володимир-Волинського агротехнічного коледжу. Вони стали булити і чіплятися до неповнолітнього студента. Та образливих слів виявилося замало, тож чоловіки побиди хлопця.

«…згідно висновку судово-медичної експертизи №35 від 26.03.2020 відносяться (травми) до категорії: синці обличчя - легких тілесних ушкоджень, післяраневий рубець обличчя - легких тілесних ушкоджень з короткочасним розладом здоров`я», - йдеться у вироку.

Обоє чоловіків опинилися на лаві підсудних. Їх звинуватили у вчиненні кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК України.

21 березня 2024 року та 7 квітня 2024 року між прокурором Володимирської окружної прокуратури та обвинуваченими була укладена угода про визнання винуватості. Чоловіки у суді визнали свою провину.

Суд визнав винними у побиття студента обох чоловікв і оштрафував їх на 17000 гривень кожного.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, покарання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки на ринку у Луцьку коштує сир, молоко та сметана
Сьогодні, 08:20
П'яні молодики побили студента волинського коледжу: що відомо
Сьогодні, 07:12
На війні з окупантами загинув Герой з Луцька Сергій Герасимчук
Сьогодні, 06:01
Курс валют на 6 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 05:15
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 6-7 вересня
Сьогодні, 03:11
Схожі новини
Не прибув у частину, бо доглядав матір після загибелі батька: як покарали військовослужбовця з Волині Не прибув у частину, бо доглядав матір після загибелі батька: як покарали військовослужбовця з Волині
02 вересень, 08:20
На Волині судили підприємця, на фірмі якого робітнику верстат відрізав руку На Волині судили підприємця, на фірмі якого робітнику верстат відрізав руку
30 серпень, 23:17
На Волині собака накинувся на жінку, яка їхала велосипедом на роботу На Волині собака накинувся на жінку, яка їхала велосипедом на роботу
09 серпень, 08:20
Пішла на співпрацю з окупаційною владою: у Луцьку заочно судили працівницю пошти на Луганщині Пішла на співпрацю з окупаційною владою: у Луцьку заочно судили працівницю пошти на Луганщині
30 липень, 08:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скільки на ринку у Луцьку коштує сир, молоко та сметана
Сьогодні, 08:20
 0
П'яні молодики побили студента волинського коледжу: що відомо
Сьогодні, 07:12
 0
На війні з окупантами загинув Герой з Луцька Сергій Герасимчук
Сьогодні, 06:01
 0
Курс валют на 6 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 05:15
 0
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 6-7 вересня
Сьогодні, 03:11
 0
Медіа
відео
1/8