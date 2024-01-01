П'яні молодики побили студента волинського коледжу: що відомо





Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду від 29 серпня 2024 року, передає



Інцидент трапився ще 12 березня 2020 року. Приблизно о 08:00 ранку двоє п’яних молодиків у Володимирі зайшли в приміщення навчального корпусу №1 Володимир-Волинського агротехнічного коледжу. Вони стали булити і чіплятися до неповнолітнього студента. Та образливих слів виявилося замало, тож чоловіки побиди хлопця.



«…згідно висновку судово-медичної експертизи №35 від 26.03.2020 відносяться (травми) до категорії: синці обличчя - легких тілесних ушкоджень, післяраневий рубець обличчя - легких тілесних ушкоджень з короткочасним розладом здоров`я», - йдеться у вироку.



Обоє чоловіків опинилися на лаві підсудних. Їх звинуватили у вчиненні кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК України.



21 березня 2024 року та 7 квітня 2024 року між прокурором Володимирської окружної прокуратури та обвинуваченими була укладена угода про визнання винуватості. Чоловіки у суді визнали свою провину.



Суд визнав винними у побиття студента обох чоловікв і оштрафував їх на 17000 гривень кожного.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У приміщенні навчального корпусу №1 Володимир-Волинського агротехнічного коледжу по вулиці Генерала Шухевича, 27 п’яні молодики побили неповнолітнього студента. Чоловіків судили і днями суддя прийняв остаточне рішення як їх покарати.Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду від 29 серпня 2024 року, передає ВСН Інцидент трапився ще 12 березня 2020 року. Приблизно о 08:00 ранку двоє п’яних молодиків у Володимирі зайшли в приміщення навчального корпусу №1 Володимир-Волинського агротехнічного коледжу. Вони стали булити і чіплятися до неповнолітнього студента. Та образливих слів виявилося замало, тож чоловіки побиди хлопця.«…згідно висновку судово-медичної експертизи №35 від 26.03.2020 відносяться (травми) до категорії: синці обличчя - легких тілесних ушкоджень, післяраневий рубець обличчя - легких тілесних ушкоджень з короткочасним розладом здоров`я», - йдеться у вироку.Обоє чоловіків опинилися на лаві підсудних. Їх звинуватили у вчиненні кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК України.21 березня 2024 року та 7 квітня 2024 року між прокурором Володимирської окружної прокуратури та обвинуваченими була укладена угода про визнання винуватості. Чоловіки у суді визнали свою провину.Суд визнав винними у побиття студента обох чоловікв і оштрафував їх на 17000 гривень кожного.

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