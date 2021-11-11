Скільки на ринку у Луцьку коштує сир, молоко та сметана





Журналісти телеканалу



Одна з продавчинь каже: їздить із села біля Рожища, аби заробити копійку та запевняє, що усі продукція домашня.



«Попит більше має сир, бо він і корисніший, і ситніший. Можна, так би мовити, цілу сім'ю накормити. Сметана більше як додаток до страви йде, а от із сиру можна цілу страву зробити.



На запитання, чи складно зробити сир, відповідає, що для неї – ні. Проте пояснює: не кожен з цим упорається, а особливо той, хто ніколи цим не займався.



Сир у цієї пані коштує 80 грн – за сепараторний та 100 грн – за гладишковий. Молоко ж по 40 грн за 1,5 літра. Такі ж ціни у середньому і на цілому ринку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сир, молоко та сметана – продукти, якими можна нагодувати цілу родину. Полиці магазинів повняться цим товаром, але ж, як-то кажуть, немає нічого кращого, ніж домашнє. Саме таких позицій вистачає на базарі, де люди продають власну продукцію.Журналісти телеканалу «Конкурент TV» цікавилися цінами кисломолочних продуктів на одному з ринків міста.Одна з продавчинь каже: їздить із села біля Рожища, аби заробити копійку та запевняє, що усі продукція домашня.«Попит більше має сир, бо він і корисніший, і ситніший. Можна, так би мовити, цілу сім'ю накормити. Сметана більше як додаток до страви йде, а от із сиру можна цілу страву зробити.На запитання, чи складно зробити сир, відповідає, що для неї – ні. Проте пояснює: не кожен з цим упорається, а особливо той, хто ніколи цим не займався.Сир у цієї пані коштує 80 грн – за сепараторний та 100 грн – за гладишковий. Молоко ж по 40 грн за 1,5 літра. Такі ж ціни у середньому і на цілому ринку.

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