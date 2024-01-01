На війні з окупантами загинув Герой з Луцька Сергій Герасимчук

На війні з окупантами загинув Герой з Луцька Сергій Герасимчук
На війні з російськими окупантами загинув воїн з Луцька Сергій Герасимчук.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Лучанин Герасимчук Сергій Олександрович 13.02.1994 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду навідника-оператора 3 механізованої роти механізованого батальйону.

Солдат Герасимчук Сергій Олександрович загинув 4 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Максимільянівка Донецькоїї області.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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