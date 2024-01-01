На війні з окупантами загинув Герой з Луцька Сергій Герасимчук

Сергій Герасимчук.



Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.



Лучанин Герасимчук Сергій Олександрович 13.02.1994 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду навідника-оператора 3 механізованої роти механізованого батальйону.



Солдат Герасимчук Сергій Олександрович загинув 4 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Максимільянівка Донецькоїї області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні з російськими окупантами загинув воїн з ЛуцькаПро це повідомив міський голова ЛуцькаЛучанин Герасимчук Сергій Олександрович 13.02.1994 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду навідника-оператора 3 механізованої роти механізованого батальйону.Солдат Герасимчук Сергій Олександрович загинув 4 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Максимільянівка Донецькоїї області.

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