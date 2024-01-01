На Волині п’яний водій збив чотирьох людей

На Волині п’яний водій збив чотирьох людей
У дорожньо-транспортній пригоді, що сталася у селі Менчичі Володимирського району, постраждали четверо людей.

Про це пише інформагентство Волинські новини.

Відомо, що водій автомобіля здійснив наїзд на пішоходів. Травмувалося четверо людей, серед них – малолітня дитина.

На місці ДТП працювали медики та слідчо-оперативна група.

У диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначили, що медики обслуговували чотирьох постраждалих. Усіх доправили у Нововолинську центральну міську лікарню.

У пресслужбі ГУНП у Волинські області розповіли, що п’яний водій на автомобілі ВАЗ збив трьох пішоходів. Серед постраждалих – малолітня дитина. Також постраждала пасажирка транспортного засобу.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст.286-1 ККУ. Триває слідство.

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Теги: ДТП, Волинь
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