На Волині п’яний водій збив чотирьох людей
Сьогодні, 12:17
У дорожньо-транспортній пригоді, що сталася у селі Менчичі Володимирського району, постраждали четверо людей.
Про це пише інформагентство Волинські новини.
Відомо, що водій автомобіля здійснив наїзд на пішоходів. Травмувалося четверо людей, серед них – малолітня дитина.
На місці ДТП працювали медики та слідчо-оперативна група.
У диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначили, що медики обслуговували чотирьох постраждалих. Усіх доправили у Нововолинську центральну міську лікарню.
У пресслужбі ГУНП у Волинські області розповіли, що п’яний водій на автомобілі ВАЗ збив трьох пішоходів. Серед постраждалих – малолітня дитина. Також постраждала пасажирка транспортного засобу.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст.286-1 ККУ. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише інформагентство Волинські новини.
Відомо, що водій автомобіля здійснив наїзд на пішоходів. Травмувалося четверо людей, серед них – малолітня дитина.
На місці ДТП працювали медики та слідчо-оперативна група.
У диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначили, що медики обслуговували чотирьох постраждалих. Усіх доправили у Нововолинську центральну міську лікарню.
У пресслужбі ГУНП у Волинські області розповіли, що п’яний водій на автомобілі ВАЗ збив трьох пішоходів. Серед постраждалих – малолітня дитина. Також постраждала пасажирка транспортного засобу.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст.286-1 ККУ. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Прикордонники на Волині зловили двох ухилянтів
Сьогодні, 13:02
На Волині п’яний водій збив чотирьох людей
Сьогодні, 12:17
Біля Верховної Ради знайшли уламки збитого російського БПЛА
Сьогодні, 11:46
ЗСУ контратакують на Покровському напрямку
Сьогодні, 10:35