Росіяни вночі вели цілеспрямований масований обстріл залізниці
Сьогодні, 15:06
Війська рф у ніч проти 2 вересня атакували інфраструктуру та рухомий склад «Укрзалізниці» в Сумській та Дніпропетровській областях.
Про це повідомили в компанії, пише Громадське.
Минулося без жертв під час цих обстрілів. Хоча ввечері 2 вересня під російський артобстріл у Покровську потрапив будинок працівника «Укрзалізниці» — машиніста локомотивного депо.
«Саме з цього міста наразі залізничники організовують евакуацію мирного населення та вимушені працювати під постійними ворожими атаками. Залізничник і його дружина, працівниця первинної профспілки, зазнали поранень та були доправлені до лікарні», — повідомили в УЗ.
«Укрзалізниця» пише, що окупанти вночі здійснили цілеспрямований масований обстріл залізниці. Утім, жодного пасажирського рейсу не було скасовано, рух потягів триває.
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Про це повідомили в компанії, пише Громадське.
Минулося без жертв під час цих обстрілів. Хоча ввечері 2 вересня під російський артобстріл у Покровську потрапив будинок працівника «Укрзалізниці» — машиніста локомотивного депо.
«Саме з цього міста наразі залізничники організовують евакуацію мирного населення та вимушені працювати під постійними ворожими атаками. Залізничник і його дружина, працівниця первинної профспілки, зазнали поранень та були доправлені до лікарні», — повідомили в УЗ.
«Укрзалізниця» пише, що окупанти вночі здійснили цілеспрямований масований обстріл залізниці. Утім, жодного пасажирського рейсу не було скасовано, рух потягів триває.
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