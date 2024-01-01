Росіяни вночі вели цілеспрямований масований обстріл залізниці

Росіяни вночі вели цілеспрямований масований обстріл залізниці
Війська рф у ніч проти 2 вересня атакували інфраструктуру та рухомий склад «Укрзалізниці» в Сумській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомили в компанії, пише Громадське.

Минулося без жертв під час цих обстрілів. Хоча ввечері 2 вересня під російський артобстріл у Покровську потрапив будинок працівника «Укрзалізниці» — машиніста локомотивного депо.

«Саме з цього міста наразі залізничники організовують евакуацію мирного населення та вимушені працювати під постійними ворожими атаками. Залізничник і його дружина, працівниця первинної профспілки, зазнали поранень та були доправлені до лікарні», — повідомили в УЗ.

«Укрзалізниця» пише, що окупанти вночі здійснили цілеспрямований масований обстріл залізниці. Утім, жодного пасажирського рейсу не було скасовано, рух потягів триває.

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Теги: Росія, Україна, війна
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