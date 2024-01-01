Росіяни вночі вели цілеспрямований масований обстріл залізниці





Про це повідомили в компанії, пише



Минулося без жертв під час цих обстрілів. Хоча ввечері 2 вересня під російський артобстріл у Покровську потрапив будинок працівника «Укрзалізниці» — машиніста локомотивного депо.



«Саме з цього міста наразі залізничники організовують евакуацію мирного населення та вимушені працювати під постійними ворожими атаками. Залізничник і його дружина, працівниця первинної профспілки, зазнали поранень та були доправлені до лікарні», — повідомили в УЗ.



«Укрзалізниця» пише, що окупанти вночі здійснили цілеспрямований масований обстріл залізниці. Утім, жодного пасажирського рейсу не було скасовано, рух потягів триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війська рф у ніч проти 2 вересня атакували інфраструктуру та рухомий склад «Укрзалізниці» в Сумській та Дніпропетровській областях.Про це повідомили в компанії, пише Громадське Минулося без жертв під час цих обстрілів. Хоча ввечері 2 вересня під російський артобстріл у Покровську потрапив будинок працівника «Укрзалізниці» — машиніста локомотивного депо.«Саме з цього міста наразі залізничники організовують евакуацію мирного населення та вимушені працювати під постійними ворожими атаками. Залізничник і його дружина, працівниця первинної профспілки, зазнали поранень та були доправлені до лікарні», — повідомили в УЗ.«Укрзалізниця» пише, що окупанти вночі здійснили цілеспрямований масований обстріл залізниці. Утім, жодного пасажирського рейсу не було скасовано, рух потягів триває.

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