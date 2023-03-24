На Волині за підпал сухої трави оштрафували двох людей
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За минулу добу у Луцькому районі вогнеборці ліквідували 7 пожеж сухої рослинності.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Вчора, 2 вересня, рятувальники Луцького району ліквідували 2 пожежі сухої трави в селі Забороль, 1 — у місті Луцьку Луцької громади, одну — між селами Колки та Красноволя Колківської ТГ, у с. Гаразджа Підгайцівської ТГ, поряд із селом Човниця Ківерцівської ТГ та у селі Колодеже Городищенської ТГ.
Усі пожежі ліквідовано успішно за допомогою водяних стволів та підручних засобів.
Також у спричиненні двох пожеж знайшли причетних осіб — у селі Човниця на гр. Плескун складено адміністративний протокол за статтею 77-1 КУпАП, що передбачає стягнення у розмірі від 3060 грн до 6120 грн. Також протокол за цією статтею складено на гр. Чучман у селі Колодеже.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Вчора, 2 вересня, рятувальники Луцького району ліквідували 2 пожежі сухої трави в селі Забороль, 1 — у місті Луцьку Луцької громади, одну — між селами Колки та Красноволя Колківської ТГ, у с. Гаразджа Підгайцівської ТГ, поряд із селом Човниця Ківерцівської ТГ та у селі Колодеже Городищенської ТГ.
Усі пожежі ліквідовано успішно за допомогою водяних стволів та підручних засобів.
Також у спричиненні двох пожеж знайшли причетних осіб — у селі Човниця на гр. Плескун складено адміністративний протокол за статтею 77-1 КУпАП, що передбачає стягнення у розмірі від 3060 грн до 6120 грн. Також протокол за цією статтею складено на гр. Чучман у селі Колодеже.
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