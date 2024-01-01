Волинянка виборола срібло на Паралімпіаді

Марина Мажула принесла Україні другу медаль Паралімпіади-2024 у веслуванні на байдарках та каное — «срібло» у фіналі змагань на 200 метрів на байдарках-одиночках у класі KL1.



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Паралімпіада-2024 стала другою для спортсменки. До цього на Іграх-2020 у Токіо Марина також виборола "срібло" у 200-метрівці з часом у 54.80 секунди. До фіналу ж паризької Паралімпіади спортсменка відібралась напряму за результатами кваліфікаційного заїзду, який виграла у своєму заході з часом у 54.85 секунди.



У фінальному заїзді українка стартувала із ще сімома спортсменками, серед яких і чемпіонка Токіо-2020, німкеня Едіна Мюллер. У підсумку Мажула посіла другу позицію, поступившись лише представниці Чилі Катерінн Воллерман — однією секундою.



Веслування на байдарках і каное. Байдарка-одиночка, жінки, 200 м, клас KL1, фінал



1. Катерінн Воллерман (Чилі) — 51.95 секунди

2. Марина Мажула (Україна) — 52.87

3. Едіна Мюллер (Німеччина) — 53.13



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