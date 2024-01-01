Нова втрата: зупинилося серце військового з Волині

Нова втрата: зупинилося серце військового з Волині
До Луківської громади на Волині надійшла скорботна звістка, що обірвалося життя військовослужбовця Сергія Захарчука.

Про це у фейсбуці інформує Луківська селищна рада.

Знову сумна і важка звістка гадійшла до громади: загинув житель села Туровичі Захарчук Сергій Дмитрович.

Чин похорону відбудеться завтра, 9 вересня. Більш детальна інформація буде пізніше.

«Вічна пам'ять і вічна слава Герою», - зазначили у селищній раді.

Нова втрата: зупинилося серце військового з Волині

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Теги: загиблі, війна
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