Під Луцьком провели в останню путь Героя Миколу Линника

У Підгайцівській громаді неподалік Луцька сьогодні, 8 вересня, попрощалися зПро це у фейсбуці інформує Підгайцівська сільрада.Сьогодні, 8 вересня, траурний кортеж військовослужбовця, який понад рік боронив Батьківщину у найгарячіших напрямках фронту назавжди повернув тіло Героя на рідну землю.Живим коридором зустрічали односельчани Захисника у рідних Підгайцях, дорогу кортежу вселили квітами.Тут Микола Линник народився і жив, закінчив місцеву школу, працював у колгоспі та на місцевому підприємстві ТзОВ "Асторія Пласт".Велелюдною пішою ходою супроводжували Героя до батьківської домівки де священнослужителі служили Паростас та до Свято-Михайлівського храму села Підгайці, де відспівали бійця.Зі всіма військовими почестями у супроводі оркестру та під звуки "Пострілів пошани" тіло захисника віддали землі на місцевому кладовищі.Микола Линник боронив Батьківщину у лавах піхоти окремої механізованої бригади ЗСУ у найгарячіших напрямках фронту від травня 2023. У липні 2023 отримав вогнепальні поранення, потрапивши під мінометний обстріл противника, а після лікування продовжив нести службу із захисту територіальної цілісності України, доки життя Героя не обірвалося 1 вересня 2024 р.Добрий, спокійний, завжди готовий допомогти, старанний у навчанні, - так характеризують Миколу Линника однокласники та вчителі.«Немає таких слів, щоб загоїти рани на серці матері, яка втратила сина. Велика подяка і низький уклін родині за мужнього воїна, за Героя. Вічна пам'ять та шана!» - зазначили у сільраді.