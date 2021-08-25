Україна посіла сьоме місце в медальному заліку Паралімпіади-2024

Україна посіла сьоме місце в медальному заліку Паралімпіади-2024
У неділю, 8 вересня, збірна України завершила виступи на Паралімпійських іграх-2024 в Парижі.

За 11 змагальних днів у столиці Франції наші паралімпійці завоювали 82 медалі: 22 золоті, 28 срібних та 32 бронзові, передає ТСН.

Це дозволило українській команді посісти сьоме місце в медальному заліку і стати п'ятою за кількістю здобутих нагород.

За кількістю виграних медалей це четвертий результат в історії виступів України на Паралімпіадах.

Переможцем медального заліку Паралімпіади-2024 з величезним відривом став Китай. Атлети з Піднебесної здобули 220 медалей, з яких 94 – золоті. На другому місці підсумкового медального заліку розташувалася Велика Британія, на третьому – США.

Медальний залік Паралімпіади-2024 (топ-10)

1. Китай – 220 (94 золоті медалі + 76 срібних + 50 бронзових)

2. Велика Британія – 124 (49 + 44 + 31)

3. США – 105 (36 + 42 + 27)

4. Нідерланди – 56 (27 + 17 + 12)

5. Бразилія – 89 (25 + 26 + 38)

6. Італія – 71 (24 + 15 + 32)

7. Україна – 82 (22 + 28 + 32)

8. Франція – 75 (19 + 28 + 28)

9. Австралія – 63 (18 + 17 + 28)

10. Японія – 41 (14 + 10 + 17)

Україну на Паралімпіаді в Парижі представляли 140 атлетів, які змагалися у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.

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Теги: Паралімпіада, Україна, медальний залік
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