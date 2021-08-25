Україна посіла сьоме місце в медальному заліку Паралімпіади-2024
Сьогодні, 21:15
У неділю, 8 вересня, збірна України завершила виступи на Паралімпійських іграх-2024 в Парижі.
За 11 змагальних днів у столиці Франції наші паралімпійці завоювали 82 медалі: 22 золоті, 28 срібних та 32 бронзові, передає ТСН.
Це дозволило українській команді посісти сьоме місце в медальному заліку і стати п'ятою за кількістю здобутих нагород.
За кількістю виграних медалей це четвертий результат в історії виступів України на Паралімпіадах.
Переможцем медального заліку Паралімпіади-2024 з величезним відривом став Китай. Атлети з Піднебесної здобули 220 медалей, з яких 94 – золоті. На другому місці підсумкового медального заліку розташувалася Велика Британія, на третьому – США.
Медальний залік Паралімпіади-2024 (топ-10)
1. Китай – 220 (94 золоті медалі + 76 срібних + 50 бронзових)
2. Велика Британія – 124 (49 + 44 + 31)
3. США – 105 (36 + 42 + 27)
4. Нідерланди – 56 (27 + 17 + 12)
5. Бразилія – 89 (25 + 26 + 38)
6. Італія – 71 (24 + 15 + 32)
7. Україна – 82 (22 + 28 + 32)
8. Франція – 75 (19 + 28 + 28)
9. Австралія – 63 (18 + 17 + 28)
10. Японія – 41 (14 + 10 + 17)
Україну на Паралімпіаді в Парижі представляли 140 атлетів, які змагалися у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.
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За 11 змагальних днів у столиці Франції наші паралімпійці завоювали 82 медалі: 22 золоті, 28 срібних та 32 бронзові, передає ТСН.
Це дозволило українській команді посісти сьоме місце в медальному заліку і стати п'ятою за кількістю здобутих нагород.
За кількістю виграних медалей це четвертий результат в історії виступів України на Паралімпіадах.
Переможцем медального заліку Паралімпіади-2024 з величезним відривом став Китай. Атлети з Піднебесної здобули 220 медалей, з яких 94 – золоті. На другому місці підсумкового медального заліку розташувалася Велика Британія, на третьому – США.
Медальний залік Паралімпіади-2024 (топ-10)
1. Китай – 220 (94 золоті медалі + 76 срібних + 50 бронзових)
2. Велика Британія – 124 (49 + 44 + 31)
3. США – 105 (36 + 42 + 27)
4. Нідерланди – 56 (27 + 17 + 12)
5. Бразилія – 89 (25 + 26 + 38)
6. Італія – 71 (24 + 15 + 32)
7. Україна – 82 (22 + 28 + 32)
8. Франція – 75 (19 + 28 + 28)
9. Австралія – 63 (18 + 17 + 28)
10. Японія – 41 (14 + 10 + 17)
Україну на Паралімпіаді в Парижі представляли 140 атлетів, які змагалися у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.
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