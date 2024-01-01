9 вересня на Волині: гортаючи календар

День народження 9 вересня святкує день народження журналістка(на фото).Також особисте свято відзначають директор КП «Волиньпроект» Анатолій Доротій, журналістта ексзахисник ФК «Волинь»Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Василь, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Олександр, Олексій, Сергій, Ганна.Вітаємо іменинників цього дня. Бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.9 вересня в церковному календарі – день пам’яті святих праведних Йоакима і Анни.9 вересня в Україні і світі святкують Всесвітній день сільського господарства. Це свято присвячене вшануванню одного з найдавніших видів діяльності людства – сільського господарства. Воно нагадує нам про важливість праці мільйонів людей, які працюють у цьому секторі, та про численні виклики, з якими вони стикаються в сучасну епоху. Сільське господарство є основою людської цивілізації з часів неолітичної революції. Воно включає в себе обробку землі та вирощування рослин для виробництва продуктів харчування, волокон та інших необхідних продуктів. Сьогодні аграрний сектор стикається з численними викликами, такими як зміна клімату та мінливі тенденції споживання продуктів харчування.Також 9 вересня Всесвітній день електромобілів. Це свято присвячене підвищенню обізнаності про електромобілі та їхні переваги для навколишнього середовища і суспільства в цілому. Цей день об’єднує людей з усього світу, щоб підтримати перехід до екологічно чистого транспорту. Електромобілі не викидають вихлопних газів, що зменшує забруднення повітря, і мають менше рухомих частин, що знижує витрати на обслуговування. Крім того, вони сприяють зменшенню викидів CO2, що є важливим кроком у боротьбі зі зміною клімату.А ще 9 вересня День поінформованості про фетальний алкогольний синдром. Цей день спрямований на підвищення обізнаності про небезпеку вживання алкоголю під час вагітності та його вплив на розвиток дитини. Фетальний алкогольний синдром виникає внаслідок впливу алкоголю на плід під час вагітності. Це може призвести до серйозних фізичних, інтелектуальних та поведінкових проблем у дитини. Симптоми ФАС можуть включати специфічні риси обличчя, затримку росту, проблеми з координацією, труднощі з навчанням та соціальною адаптацією.9 вересня святкують День тестувальника. Це професійне свято присвячене всім, хто займається тестуванням програмного забезпечення, і має цікаву історію. Вона пов’язана з подією, що сталася 9 вересня 1947 року. Того дня вчені з Гарварду, працюючи над обчислювальною машиною Mark II Aiken Relay Calculator, виявили перший в історії "програмний" баг. Вони знайшли метелика, що застряг між контактами реле і зупинив роботу машини. Цей випадок став першим задокументованим прикладом помилки в комп’ютері, і саме тоді було введено термін “debugging” (налагодження), що буквально означає позбавлення від жуків.Також 9 вересня Міжнародний день захисту від нападів в сфері освіти. Цей день був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН 29 травня 2020 року. Мета цього дня – привернути увагу до важкого становища понад 75 мільйонів дітей у 35 країнах, які постраждали від конфліктів, та їхньої нагальної потреби в підтримці галузі освіти. Цей день підкреслює важливість збереження шкіл як безпечних місць для навчання, де учні та вчителі можуть почуватися захищеними. ООН закликає уряди забезпечувати захист та інклюзивну якісну освіту для всіх учнів, особливо тих, які знаходяться в несприятливому становищі. Україна також активно підтримує цю ініціативу. 21 листопада 2019 року Україна приєдналася до Декларації про безпеку шкіл (Safe Schools Declaration), зобов’язуючись забезпечувати кращий захист дітей, вчителів та шкіл під час бойових дій.А ще 9 вересня Міжнародний день судоку. Це свято було започатковано 2012 року Всесвітньою федерацією з пазлспорту (World Puzzle Federation, WPF). Дата обрана не випадково: дев’ятий день дев’ятого місяця символізує структуру класичного судоку, яке складається з сітки 9x9. Судоку – це логічна головоломка, яка стала популярною у всьому світі завдяки своїй простоті та викликам, які вона ставить перед розв’язувачами. Гра вимагає заповнення сітки цифрами від 1 до 9 таким чином, щоб кожна цифра з’являлася лише один раз у кожному рядку, стовпці та кожному з дев’яти підсіток 3x3.9 вересня святкують Міжнародний день краси. Це свято було започатковано 1995 року за ініціативою Міжнародного комітету естетики та косметології (CIDESCO). Мета цього дня – вшанувати красу у всіх її проявах, як зовнішніх, так і внутрішніх. Краса є важливою складовою нашого життя, і вона може проявлятися в різних формах: у природі, мистецтві, людях та їхніх вчинках. У цей день проводяться різноманітні заходи, такі як конкурси краси, виставки, семінари та інші події, що підкреслюють важливість естетики та догляду за собою.Також 9 вересня День дизайнера-графіка. Це професійне свято було започатковано 2005 року на честь 50-річчя відомого українського дизайнера-графіка Володимира Чайки. Він зробив значний внесок у розвиток графічного дизайну, і його роботи залишаються впливовими до сьогодні.