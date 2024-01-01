На Волині пенсіонер напав на сусідку через курку: його судили





Про це йдеться у вироку Камінь-Каширського районного суду,



Інцидент стався 19 серпня 2023 року на Камінь-Каширщині. Чоловік під час конфлікту не менше 20 разів вдарив свою сусідку на її подвір’ї. Та отримала легкі тілесні ушкодження у виді забоїв.



Обвинувачений свою вину не визнав. Як пояснив, прийшов на подвір’я потерпілої, щоб забрати свою курку, але жінка сама накинулася на нього. З його слів, під час шарпанини потерпіла нібито впала.



З показань учасників справи зазначається: ще десять років тому між обвинуваченим та потерпілою був конфлікт, під час якого жінка вдарила чоловіка граблями. Тому неприязні стосунки у них вже давно.



Як пояснила потерпіла, у день інциденту пила із дочкою та подругою чай на кухні. Згодом вона побачила, що чоловік ходив по її двору і потім грубіянив, тому хотіла виштовхати його за межі. Той не йшов, ставши кусати та бити її. Пізніше на конфлікти вибігли донька потерпілої та дружина обвинуваченого.



Усю ніч після інциденту вона та дочка проплакали через пережите. Жінка певний час була в депресії, через слідчі дії була змушена пропускати роботу. Бувши вчителем вищої категорії, відчувала себе приниженою, хоча ставлення до неї з боку знайомих не змінилося.



Попри невизнання, вина волинянина підтверджується зібраними судом доказами. Суд визнав пенсіонера винним та призначив йому 850 гривень штрафу. Також він заплатить потерпілій 20 тисяч гривень моральної шкоди та покриє 17 тисяч процесуальних витрат.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині пенсіонер під час конфлікту побив сусідку. Тепер він витратить чималі кошти на компенсації та судові витрати.Про це йдеться у вироку Камінь-Каширського районного суду, передають «Волинські новини».Інцидент стався 19 серпня 2023 року на Камінь-Каширщині. Чоловік під час конфлікту не менше 20 разів вдарив свою сусідку на її подвір’ї. Та отримала легкі тілесні ушкодження у виді забоїв.Обвинувачений свою вину не визнав. Як пояснив, прийшов на подвір’я потерпілої, щоб забрати свою курку, але жінка сама накинулася на нього. З його слів, під час шарпанини потерпіла нібито впала.З показань учасників справи зазначається: ще десять років тому між обвинуваченим та потерпілою був конфлікт, під час якого жінка вдарила чоловіка граблями. Тому неприязні стосунки у них вже давно.Як пояснила потерпіла, у день інциденту пила із дочкою та подругою чай на кухні. Згодом вона побачила, що чоловік ходив по її двору і потім грубіянив, тому хотіла виштовхати його за межі. Той не йшов, ставши кусати та бити її. Пізніше на конфлікти вибігли донька потерпілої та дружина обвинуваченого.Усю ніч після інциденту вона та дочка проплакали через пережите. Жінка певний час була в депресії, через слідчі дії була змушена пропускати роботу. Бувши вчителем вищої категорії, відчувала себе приниженою, хоча ставлення до неї з боку знайомих не змінилося.Попри невизнання, вина волинянина підтверджується зібраними судом доказами. Суд визнав пенсіонера винним та призначив йому 850 гривень штрафу. Також він заплатить потерпілій 20 тисяч гривень моральної шкоди та покриє 17 тисяч процесуальних витрат.

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