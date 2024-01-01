Уночі ППО збила шість дронів та дві ракети
Сьогодні, 09:05
У ніч на 9 вересня Росія атакувала Україну трьома керованими авіаційними ракетами та 8-ма "шахедами". ППО збила дві ракети та 6 безпілотників.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
Авіаційні ракети Х-59/69 противник запукав із повітряного простору Курської області, що в Росії та іх окупованої Донеччини Безпілотниками ворог атакував із Курська.
"В результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 6 ударних БпЛА типу «Shahed».Два ворожі безпілотники локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ)", – зазначили у Повітряних силах.
Також, внаслідок активної протидії, одна із ракет Х-59/69 не досягла своєї цілі.
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Сумській та Дніпропетровській областях.
В ніч на 9 вересня Росія вп'яте від початку вересня атакувала столицю України Київ. Всі БПЛА знищені.
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Про це повідомили у Повітряних силах України.
Авіаційні ракети Х-59/69 противник запукав із повітряного простору Курської області, що в Росії та іх окупованої Донеччини Безпілотниками ворог атакував із Курська.
"В результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 6 ударних БпЛА типу «Shahed».Два ворожі безпілотники локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ)", – зазначили у Повітряних силах.
Також, внаслідок активної протидії, одна із ракет Х-59/69 не досягла своєї цілі.
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Сумській та Дніпропетровській областях.
В ніч на 9 вересня Росія вп'яте від початку вересня атакувала столицю України Київ. Всі БПЛА знищені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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