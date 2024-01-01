Уночі ППО збила шість дронів та дві ракети

Уночі ППО збила шість дронів та дві ракети
У ніч на 9 вересня Росія атакувала Україну трьома керованими авіаційними ракетами та 8-ма "шахедами". ППО збила дві ракети та 6 безпілотників.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Авіаційні ракети Х-59/69 противник запукав із повітряного простору Курської області, що в Росії та іх окупованої Донеччини Безпілотниками ворог атакував із Курська.

"В результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 6 ударних БпЛА типу «Shahed».Два ворожі безпілотники локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ)", – зазначили у Повітряних силах.

Також, внаслідок активної протидії, одна із ракет Х-59/69 не досягла своєї цілі.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Сумській та Дніпропетровській областях.

В ніч на 9 вересня Росія вп'яте від початку вересня атакувала столицю України Київ. Всі БПЛА знищені.

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Теги: Росія, Україна, війна
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