Жителів 42 сіл на Волині попереджають про зниження тиску газу в мережах. У чому причина
Сьогодні, 10:10
На Волині у 42 населених пунктах Луцького району понизять тиску газу системах газопостачання на п'ять днів. Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт з 9 до 13 вересня.
Про це повідомили в обласній філії "Газмережі", пише Суспільне.
Про це Суспільному розповіла начальниця пресцентру Волинської обласної філії ТОВ "Газорозподільні мережі України" Оксана Швець.
Йдеться про пониження тиску газу в таких селах Луцькому районі: Переспа, Любче, Кроватка, Щурин, Доросині, Рудка-Козинська, Іванівка, Берегове, Мильськ, Забара, Трилісті, Мирославка, Раймісто, Ясенівка, Немир, Тихотин, Літогоща, Підгірне, Яблунівка, Кияж, Вічині, Тристень, Береськ, Вітоніж, Корсині, Бортяхівка, Квітневе, Козин.
Також пониження тиску відбуватиметься в 14 населених пунктів у Ковельському районі, а саме: села — Битень, Поповичі, Дарівка, Калиновник, Нужель, Жмудче, Вівчицьк, Великий Порськ, Радошин, Байківці, Борщівка, Бруховичі, Новий Мосир, селище Голоби.
У "Газмережах" зазначили: просять людей в ці дні обмежити використання газових приладів у своїх домівках, а також перекривати клапани газу при виході з дому.
Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газового обладнання в будинках споживачів.
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Про це повідомили в обласній філії "Газмережі", пише Суспільне.
Про це Суспільному розповіла начальниця пресцентру Волинської обласної філії ТОВ "Газорозподільні мережі України" Оксана Швець.
Йдеться про пониження тиску газу в таких селах Луцькому районі: Переспа, Любче, Кроватка, Щурин, Доросині, Рудка-Козинська, Іванівка, Берегове, Мильськ, Забара, Трилісті, Мирославка, Раймісто, Ясенівка, Немир, Тихотин, Літогоща, Підгірне, Яблунівка, Кияж, Вічині, Тристень, Береськ, Вітоніж, Корсині, Бортяхівка, Квітневе, Козин.
Також пониження тиску відбуватиметься в 14 населених пунктів у Ковельському районі, а саме: села — Битень, Поповичі, Дарівка, Калиновник, Нужель, Жмудче, Вівчицьк, Великий Порськ, Радошин, Байківці, Борщівка, Бруховичі, Новий Мосир, селище Голоби.
У "Газмережах" зазначили: просять людей в ці дні обмежити використання газових приладів у своїх домівках, а також перекривати клапани газу при виході з дому.
Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газового обладнання в будинках споживачів.
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