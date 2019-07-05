Жителів 42 сіл на Волині попереджають про зниження тиску газу в мережах. У чому причина

Жителів 42 сіл на Волині попереджають про зниження тиску газу в мережах. У чому причина
На Волині у 42 населених пунктах Луцького району понизять тиску газу системах газопостачання на п'ять днів. Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт з 9 до 13 вересня.

Про це повідомили в обласній філії "Газмережі", пише Суспільне.

Про це Суспільному розповіла начальниця пресцентру Волинської обласної філії ТОВ "Газорозподільні мережі України" Оксана Швець.

Йдеться про пониження тиску газу в таких селах Луцькому районі: Переспа, Любче, Кроватка, Щурин, Доросині, Рудка-Козинська, Іванівка, Берегове, Мильськ, Забара, Трилісті, Мирославка, Раймісто, Ясенівка, Немир, Тихотин, Літогоща, Підгірне, Яблунівка, Кияж, Вічині, Тристень, Береськ, Вітоніж, Корсині, Бортяхівка, Квітневе, Козин.

Також пониження тиску відбуватиметься в 14 населених пунктів у Ковельському районі, а саме: села — Битень, Поповичі, Дарівка, Калиновник, Нужель, Жмудче, Вівчицьк, Великий Порськ, Радошин, Байківці, Борщівка, Бруховичі, Новий Мосир, селище Голоби.

У "Газмережах" зазначили: просять людей в ці дні обмежити використання газових приладів у своїх домівках, а також перекривати клапани газу при виході з дому.

Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газового обладнання в будинках споживачів.

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Теги: Волинь, газ, ремонт
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