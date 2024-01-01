На Волині чоловік підірвав гранату на подвір'ї у сусіда: постраждало подружжя

На Волині чоловік підірвав гранату на подвір'ї у сусіда: постраждало подружжя
Поліцейські оперативно затримали зловмисника, який підірвав гранату у подвір’ї сусіда.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Сьогодні вночі, 13 липня, до поліції надійшло повідомлення про вибух гранати у Камінь-Каширському, внаслідок якого постраждало подружжя. Виїхавши на місце події, правоохоронці зʼясували, що 43-річний місцевий мешканець, який нині перебуває за рішенням суду під цілодобовим домашнім арештом, прийшов на подвір’я до своїх сусідів. Під час конфлікту з ними він взяв гранату та кинув її. Граната здетонувала, внаслідок цього чоловік та жінка отримали тілесні ушкодження.

Зловмисник з місця події зник. Поліцейські оперативно розшукали його та затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України Співробітники управління вибухотехнічної служби вилучили рештки боєприпасу та скерували його для проведення необхідних експертиз. Наразі також встановлюється, де правопорушник взяв гранату.
На Волині чоловік підірвав гранату на подвір'ї у сусіда: постраждало подружжя

За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про замах на умисне вбивство та незаконне поводження з боєприпасами. Також зауважимо, що зловмисник є фігурантом у справі про тілесні ушкодження працівнику правоохоронного органу.

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Теги: Волинь, граната, сусіди
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