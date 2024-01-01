14 липня на Волині: гортаючи календар

14 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження керівник Волинської регіональної філії компанії ПрАТ «Датагруп» Анастасій Мельничук.

Також день народження 14 липня у професора кафедри теорії спорту та фізичної культури, колишнього декана факультету фізичної культури і здоров’я Волинського національного університету імені Лесі Українки Олександра Бичука (на фото).

Вітаємо їх, а також іменинників цього дня: Івана, Костянтина, Миколу, Петра, Степана, Федора.

Бажаємо усім міцного здоров’я, невичерпного натхнення та удачі.

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Теги: Гортаючи календар, Волинь
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