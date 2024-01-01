Лукашенко наказав відвести війська з білорусько-українського кордону

Олександр Лукашенко доручив відвести війська з «південних рубежів» до місць їхньої дислокації. За його словами, ситуація на білорусько-українському кордоні «стабілізувалася».



Про це він заявив на нараді з безпеки в Лунинецькому районі Берестейської області, яка межує з Волинською та Рівненською областями України, пише



Це доручення Лукашенко дав нібито після «ліквідації напруженості та відведення військ з українського боку».



«Їхні <українські> війська відведено. Тому, хлопці, подивіться, і наші війська треба прибирати з кордону. Щоб вони розуміли, що ми не збираємося воювати й не збираємося тут зосереджувати свої збройні сили, окрім сил спеціальних операцій», — сказав глава Білорусі.



Водночас Лукашенко заявив, що потрібно не пропустити нібито можливої загрози на західному напрямку.



«Нам треба не пропустити <загрози> із заходу. Ось там іде активізація. Тому північно-західний напрямок — там хлопці мають бути готові до всього. Вони нас провокують, аби втягнути в ці розбірки, у цю війну. Не можна цього допустити», — стверджує Лукашенко.



Що передувало?



Наприкінці червня у Міністерстві оборони Білорусі заявили, що протягом останніх тижнів Україна нібито стягує війська до кордону, а також мінує території та будує інженерні загородження. Там казали, що ситуація «непроста», однак «провокацій» поки не зафіксували.



Раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко пояснював, що Сили оборони здійснюють захист суверенної території від агресора, і «жодних провокацій у цьому немає».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Самопроголошений президент Білорусідоручив відвести війська з «південних рубежів» до місць їхньої дислокації. За його словами, ситуація на білорусько-українському кордоні «стабілізувалася».Про це він заявив на нараді з безпеки в Лунинецькому районі Берестейської області, яка межує з Волинською та Рівненською областями України, пише Громадське Це доручення Лукашенко дав нібито після «ліквідації напруженості та відведення військ з українського боку».«Їхні <українські> війська відведено. Тому, хлопці, подивіться, і наші війська треба прибирати з кордону. Щоб вони розуміли, що ми не збираємося воювати й не збираємося тут зосереджувати свої збройні сили, окрім сил спеціальних операцій», — сказав глава Білорусі.Водночас Лукашенко заявив, що потрібно не пропустити нібито можливої загрози на західному напрямку.«Нам треба не пропустити <загрози> із заходу. Ось там іде активізація. Тому північно-західний напрямок — там хлопці мають бути готові до всього. Вони нас провокують, аби втягнути в ці розбірки, у цю війну. Не можна цього допустити», — стверджує Лукашенко.Наприкінці червня у Міністерстві оборони Білорусі заявили, що протягом останніх тижнів Україна нібито стягує війська до кордону, а також мінує території та будує інженерні загородження. Там казали, що ситуація «непроста», однак «провокацій» поки не зафіксували.Раніше речник Державної прикордонної служби Українипояснював, що Сили оборони здійснюють захист суверенної території від агресора, і «жодних провокацій у цьому немає».

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