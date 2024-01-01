У ставку на Волині потонув 56-річний чоловік
Сьогодні, 06:07
Ще один нещасний випадок на воді трапився вчора, 13 липня, на Ковельщині.
Про це повідомила пресслужба рятувальників.
О 19:59 до служби 101 надійшло повідомлення про те, що у м. Любомль на ставку потонула людина.
Загиблий, 1968 року народження, місцевий житель. Обставини події з’ясовують правоохоронці.
"Закликаємо громадян суворо дотримуватись правил відпочинку на водоймах, не заходити у воду в нетверезому стані, купатись там, де наявний рятувальний пост", - наголошують рятувальники.
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Про це повідомила пресслужба рятувальників.
О 19:59 до служби 101 надійшло повідомлення про те, що у м. Любомль на ставку потонула людина.
Загиблий, 1968 року народження, місцевий житель. Обставини події з’ясовують правоохоронці.
"Закликаємо громадян суворо дотримуватись правил відпочинку на водоймах, не заходити у воду в нетверезому стані, купатись там, де наявний рятувальний пост", - наголошують рятувальники.
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