У ставку на Волині потонув 56-річний чоловік





Про це повідомила пресслужба рятувальників.



О 19:59 до служби 101 надійшло повідомлення про те, що у м. Любомль на ставку потонула людина.



Загиблий, 1968 року народження, місцевий житель. Обставини події з’ясовують правоохоронці.



"Закликаємо громадян суворо дотримуватись правил відпочинку на водоймах, не заходити у воду в нетверезому стані, купатись там, де наявний рятувальний пост", - наголошують рятувальники.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ще один нещасний випадок на воді трапився вчора, 13 липня, на Ковельщині.Про це повідомила пресслужба рятувальників.О 19:59 до служби 101 надійшло повідомлення про те, що у м. Любомль на ставку потонула людина.Загиблий, 1968 року народження, місцевий житель. Обставини події з’ясовують правоохоронці."Закликаємо громадян суворо дотримуватись правил відпочинку на водоймах, не заходити у воду в нетверезому стані, купатись там, де наявний рятувальний пост", - наголошують рятувальники.

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