У ставку на Волині потонув 56-річний чоловік

У ставку на Волині потонув 56-річний чоловік
Ще один нещасний випадок на воді трапився вчора, 13 липня, на Ковельщині.

Про це повідомила пресслужба рятувальників.

О 19:59 до служби 101 надійшло повідомлення про те, що у м. Любомль на ставку потонула людина.

Загиблий, 1968 року народження, місцевий житель. Обставини події з’ясовують правоохоронці.

"Закликаємо громадян суворо дотримуватись правил відпочинку на водоймах, не заходити у воду в нетверезому стані, купатись там, де наявний рятувальний пост", - наголошують рятувальники.

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Теги: Волинь, потопельник, рятувальник
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