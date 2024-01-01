На Луганщині загинув Герой з Волині Максим Красний

На Луганщині загинув Герой з Волині Максим Красний
На війні загинув Герой з Волині Максим Красний.

Про це повідомили у Павлівській громаді.

"З глибоким болем і сумом повідомляємо, що Павлівська громада втратила ще одного Героя і вірного сина України – Максима Миколайовича КРАСНОГО, 1988 року народження, жителя села Клопочин.

Гранатометник механізованого батальйону військової частини А 7010 відважно боронив територіальну цілісність та незалежність України на Луганщині. Загинув 10 липня в районі населеного пункту Макіївка, Сватівського району.

Вся громада низько вклоняється та схиляє голову в глибокій скорботі перед родиною полеглого військового", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про місце, дату поховання та зустріч кортежу, який буде доправляти тіло Героя, буде повідомлено додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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