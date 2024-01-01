На Луганщині загинув Герой з Волині Максим Красний

Максим Красний.



Про це



"З глибоким болем і сумом повідомляємо, що Павлівська громада втратила ще одного Героя і вірного сина України – Максима Миколайовича КРАСНОГО, 1988 року народження, жителя села Клопочин.



Гранатометник механізованого батальйону військової частини А 7010 відважно боронив територіальну цілісність та незалежність України на Луганщині. Загинув 10 липня в районі населеного пункту Макіївка, Сватівського району.



Вся громада низько вклоняється та схиляє голову в глибокій скорботі перед родиною полеглого військового", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про місце, дату поховання та зустріч кортежу, який буде доправляти тіло Героя, буде повідомлено додатково.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Павлівській громаді."З глибоким болем і сумом повідомляємо, що Павлівська громада втратила ще одного Героя і вірного сина України – Максима Миколайовича КРАСНОГО, 1988 року народження, жителя села Клопочин.Гранатометник механізованого батальйону військової частини А 7010 відважно боронив територіальну цілісність та незалежність України на Луганщині. Загинув 10 липня в районі населеного пункту Макіївка, Сватівського району.Вся громада низько вклоняється та схиляє голову в глибокій скорботі перед родиною полеглого військового", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про місце, дату поховання та зустріч кортежу, який буде доправляти тіло Героя, буде повідомлено додатково.

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