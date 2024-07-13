Росіяни вдарили по селищу біля Харкова
Сьогодні, 04:04
У суботу, 13 липня, російські війська завдали ударів по селищу Буди в Харківському районі, є загиблі та поранені.
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, пише Українська правда.
Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили по селищу Буди, що в Харківському районі.
Осколкове поранення отримав чоловік 24 років. Огляд місця влучання триває.
О 16:12 повідомили про повторний вибух, який чули в Харкові, його наслідки наразі невідомі.
О 16:54 Синєгубов повідомив, що ворог завдав повторного удару, внаслідок чого поранення дістали цивільні. Їхня кількість зʼясовується.
Згодом він додав, що є один загиблий.
О 17:18 Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу селища Буди одна людина загинула і 16 постраждали.
9 людей госпіталізували, серед них – одна дитина.
"Кількість потерпілих зросла після повторного обстрілу локації. Також пошкоджена автівка "швидкої", яка прибула на виклик. Інформація оновлюється", – додав голова ОВА.
О 17:42 Синєгубов повідомив, що кількість загиблих зросла до 2, а постраждалих – до 22 людей.
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Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, пише Українська правда.
Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили по селищу Буди, що в Харківському районі.
Осколкове поранення отримав чоловік 24 років. Огляд місця влучання триває.
О 16:12 повідомили про повторний вибух, який чули в Харкові, його наслідки наразі невідомі.
О 16:54 Синєгубов повідомив, що ворог завдав повторного удару, внаслідок чого поранення дістали цивільні. Їхня кількість зʼясовується.
Згодом він додав, що є один загиблий.
О 17:18 Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу селища Буди одна людина загинула і 16 постраждали.
9 людей госпіталізували, серед них – одна дитина.
"Кількість потерпілих зросла після повторного обстрілу локації. Також пошкоджена автівка "швидкої", яка прибула на виклик. Інформація оновлюється", – додав голова ОВА.
О 17:42 Синєгубов повідомив, що кількість загиблих зросла до 2, а постраждалих – до 22 людей.
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