Росіяни вдарили по селищу біля Харкова





Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, пише



Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили по селищу Буди, що в Харківському районі.



Осколкове поранення отримав чоловік 24 років. Огляд місця влучання триває.



О 16:12 повідомили про повторний вибух, який чули в Харкові, його наслідки наразі невідомі.



О 16:54 Синєгубов повідомив, що ворог завдав повторного удару, внаслідок чого поранення дістали цивільні. Їхня кількість зʼясовується.



Згодом він додав, що є один загиблий.



О 17:18 Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу селища Буди одна людина загинула і 16 постраждали.



9 людей госпіталізували, серед них – одна дитина.



"Кількість потерпілих зросла після повторного обстрілу локації. Також пошкоджена автівка "швидкої", яка прибула на виклик. Інформація оновлюється", – додав голова ОВА.



О 17:42 Синєгубов повідомив, що кількість загиблих зросла до 2, а постраждалих – до 22 людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 13 липня, російські війська завдали ударів по селищу Буди в Харківському районі, є загиблі та поранені.Про це повідомив голова Харківської ОДА, пише Українська правда Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили по селищу Буди, що в Харківському районі.Осколкове поранення отримав чоловік 24 років. Огляд місця влучання триває.О 16:12 повідомили про повторний вибух, який чули в Харкові, його наслідки наразі невідомі.О 16:54 Синєгубов повідомив, що ворог завдав повторного удару, внаслідок чого поранення дістали цивільні. Їхня кількість зʼясовується.Згодом він додав, що є один загиблий.О 17:18 Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу селища Буди одна людина загинула і 16 постраждали.9 людей госпіталізували, серед них – одна дитина."Кількість потерпілих зросла після повторного обстрілу локації. Також пошкоджена автівка "швидкої", яка прибула на виклик. Інформація оновлюється", – додав голова ОВА.О 17:42 Синєгубов повідомив, що кількість загиблих зросла до 2, а постраждалих – до 22 людей.

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