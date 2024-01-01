У Трампа стріляли під час мітингу: стрілець та ще один учасник заходу мертві

Дональда Трампа вистрілили під час передвиборчого мітингу в Батлері, штат Пенсільванія. Сам він майже не постраждав. Стрілець та ще один учасник заходу мертві.



Про це пишуть Reuters, AP, повідомляє



Приблизно через п’ять хвилин після початку передвиборчої промови Трампа на мітингу пролунали гучні удари та постріли. Секретна служба накинулася на нього на кілька секунд, перш ніж його забрали зі сцени.



Як зазначається, Дональду Трампу поцілили у вухо, внаслідок чого на його обличчі можна було побачити цівку крові. Охорона Трампа забрала його зі сцени, однак незабаром він повернувся туди, показавши натовпу стиснутий кулак зі словами: «Борись! Борись! Борись!»



Нападник убив одного глядача на мітингу. Ще двоє важко поранені, їх транспортували до лікарні гелікоптером. Самого стрільця застрелив співробітник Секретної служби.



Свідок розповів BBC, що на заході побачили чоловіка з гвинтівкою, який повзав по сусідньому даху, перш ніж пролунали постріли.



ФБР на пресконференції після інциденту заявило, що стрілянину розслідують як замах на вбивство. Правоохоронні органи кажуть, що попередньо ідентифікували одного стрільця, але не називають ім'я чи будь-яких його ідентифікаційних даних.



Утім, таблоїд New York Post з посиланням на джерела уже пише, що нападник — 20-річний Томас Метью Крукс. Очевидці зафільмували, як правоохоронці стоять біля ймовірного стрілка на даху однією з будівель у районі проведення заходу. На кадрах можна побачити молодого чоловіка у футболці та шортах. New York Times пише, що розташування тіла відповідає ймовірній вогневій позиції. А аудіоаналіз стрілянини встановив, що стрілянина була приблизно з тієї ж відстані, що й тіло.



Президент Джо Байден оприлюднив заяву, зазначивши, що він радий почути, що з Трампом все гаразд.



«Я молюся за нього та його родину, а також за всіх, хто був на мітингу, оскільки ми чекаємо подальшої інформації. Ми з Джилл вдячні Секретній службі за те, що вони доставили його в безпечне місце. В Америці немає місця такому насильству. Ми повинні об’єднатися як одна нація, щоб засудити це», — сказав він.



Білий дім повідомив, що Байден розмовляв Трампом, губернатором Пенсільванії Джошем Шапіро та мером Батлера Бобом Дендоєм.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! вистрілили під час передвиборчого мітингу в Батлері, штат Пенсільванія. Сам він майже не постраждав. Стрілець та ще один учасник заходу мертві.Про це пишуть Reuters, AP, повідомляє Громадське Приблизно через п’ять хвилин після початку передвиборчої промови Трампа на мітингу пролунали гучні удари та постріли. Секретна служба накинулася на нього на кілька секунд, перш ніж його забрали зі сцени.Як зазначається, Дональду Трампу поцілили у вухо, внаслідок чого на його обличчі можна було побачити цівку крові. Охорона Трампа забрала його зі сцени, однак незабаром він повернувся туди, показавши натовпу стиснутий кулак зі словами: «Борись! Борись! Борись!»Нападник убив одного глядача на мітингу. Ще двоє важко поранені, їх транспортували до лікарні гелікоптером. Самого стрільця застрелив співробітник Секретної служби.Свідок розповів BBC, що на заході побачили чоловіка з гвинтівкою, який повзав по сусідньому даху, перш ніж пролунали постріли.ФБР на пресконференції після інциденту заявило, що стрілянину розслідують як замах на вбивство. Правоохоронні органи кажуть, що попередньо ідентифікували одного стрільця, але не називають ім'я чи будь-яких його ідентифікаційних даних.Утім, таблоїд New York Post з посиланням на джерела уже пише, що нападник — 20-річний Томас Метью Крукс. Очевидці зафільмували, як правоохоронці стоять біля ймовірного стрілка на даху однією з будівель у районі проведення заходу. На кадрах можна побачити молодого чоловіка у футболці та шортах. New York Times пише, що розташування тіла відповідає ймовірній вогневій позиції. А аудіоаналіз стрілянини встановив, що стрілянина була приблизно з тієї ж відстані, що й тіло.Президент Джо Байден оприлюднив заяву, зазначивши, що він радий почути, що з Трампом все гаразд.«Я молюся за нього та його родину, а також за всіх, хто був на мітингу, оскільки ми чекаємо подальшої інформації. Ми з Джилл вдячні Секретній службі за те, що вони доставили його в безпечне місце. В Америці немає місця такому насильству. Ми повинні об’єднатися як одна нація, щоб засудити це», — сказав він.Білий дім повідомив, що Байден розмовляв Трампом, губернатором Пенсільванії Джошем Шапіро та мером Батлера Бобом Дендоєм.

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