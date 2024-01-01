Яка ситуація на Волинському та інших напрямках фронту станом на ранок 14 липня

На фронті минулої доби було зафіксовано 160 бойових зіткнень з російськими загарбниками.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.За уточненою інформацією, за учора росіяни завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетні удари із застосуванням трьох ракет, а також 71 авіаудар із використанням 122 КАБів. Крім того, ворог здійснив понад 4500 обстрілів, з них 140 - із реактивних систем залпового вогню.Армія РФ завдавала авіаударів у районах, зокрема Липців, Вовчанська, Борщового, Глибокого, Малих Проходів, Сеньківки, Куп’янська-Вузлового, Стариці, Кучерівки та Подолів Харківської області; Мирнограда, Олександрополя, Іванівки, Красногорівки, Торецька, Одрадного, Верхньокам’янського, Нью-Йорка і Нового Комара Донецької області.Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали 12 ударів по районах зосередження росіян, а також уразили чотири артилерійські системи, дві станції РЕБ/РЛС та один ЗРГК "Панцир-С1".На Харківському напрямку сталося 13 бойових зіткнень у районах Глибокого і Вовчанська.На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 18. Сили оборони відбивали штурмові дії біля Синьківки, Вільшаної, Петропавлівки, Новоселівки, Піщаного, Берестового і Стельмахівки.На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів неподалік Греківки, Макіївки і Тернів.На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 12 штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Роздолівки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки.На Краматорському напрямку росіяни атакували 12 разів у районах Григорівки, Часового Яру, Кліщіївки та Андріївки.На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік Північного, Нью-Йорка і Торецька.На Покровському напрямку українські воїни відбили 40 штурмових дій у районах Прогреса, Воздвиженки, Новоолександрівки, Калинового, Лозуватського, Новоселівки Першої та Яснобродівки, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити українські підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки.На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 16 атак біля Красногорівки, Костянтинівки, Карлівки та Побєди, де ворог намагався прорвати оборону.На Времівському напрямку війська РФ здійснили 18 штурмів неподалік Урожайного, Водяного, Макарова, Великої Новосілки та Костянтинівки.На Придніпровському напрямку російські війська і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Дві атаки росіян успіху не мали у районах Малої Токмачки і Козачих Лагерів.На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.На кордоні з Чернігівською та Сумською областями росіяни зберігають військову присутність, здійснюють обстріли населених пунктів зі своєї території, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.