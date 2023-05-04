Перекинулись на байдарці: на Світязі врятували батька та сина
Сьогодні, 21:16
Сьогодні, 13 липня, співробітники групи водолазно-рятувальних робіт селища Шацьк надали допомогу двом відпочивальникам на озері Світязь.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Подія трапилась обідньої пори на відстані близько 600 метрів від берега - двоє відпочивальників перекинулися на байдарці, плавзасіб почав тонути, а двоє чоловіків (батько віком 44 та його син віком 18 років) опинились у воді та не могли самостійно дістатись берега.
На щастя, вони були у жилетах, тому дочекались на допомогу служби 101 — рятувальники на моторному човні оперативно дістались до потерпілих, взяли їх на борт та доправили до берега.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Подія трапилась обідньої пори на відстані близько 600 метрів від берега - двоє відпочивальників перекинулися на байдарці, плавзасіб почав тонути, а двоє чоловіків (батько віком 44 та його син віком 18 років) опинились у воді та не могли самостійно дістатись берега.
На щастя, вони були у жилетах, тому дочекались на допомогу служби 101 — рятувальники на моторному човні оперативно дістались до потерпілих, взяли їх на борт та доправили до берега.
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