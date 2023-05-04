Перекинулись на байдарці: на Світязі врятували батька та сина

Сьогодні, 13 липня, співробітники групи водолазно-рятувальних робіт селища Шацьк надали допомогу двом відпочивальникам на озері Світязь.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Подія трапилась обідньої пори на відстані близько 600 метрів від берега - двоє відпочивальників перекинулися на байдарці, плавзасіб почав тонути, а двоє чоловіків (батько віком 44 та його син віком 18 років) опинились у воді та не могли самостійно дістатись берега.На щастя, вони були у жилетах, тому дочекались на допомогу служби 101 — рятувальники на моторному човні оперативно дістались до потерпілих, взяли їх на борт та доправили до берега.