Перекинулись на байдарці: на Світязі врятували батька та сина

Перекинулись на байдарці: на Світязі врятували батька та сина
Сьогодні, 13 липня, співробітники групи водолазно-рятувальних робіт селища Шацьк надали допомогу двом відпочивальникам на озері Світязь.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Подія трапилась обідньої пори на відстані близько 600 метрів від берега - двоє відпочивальників перекинулися на байдарці, плавзасіб почав тонути, а двоє чоловіків (батько віком 44 та його син віком 18 років) опинились у воді та не могли самостійно дістатись берега.

На щастя, вони були у жилетах, тому дочекались на допомогу служби 101 — рятувальники на моторному човні оперативно дістались до потерпілих, взяли їх на борт та доправили до берега.
Перекинулись на байдарці: на Світязі врятували батька та сина

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Теги: Світязь, байдарка, батько, син
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