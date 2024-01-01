Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 липня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 липня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 14 липня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Луцьк

Мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, вранці та вдень помірний короткочасний дощ. Гроза, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 20-22°, вдень 31-33°.

Волинська область

Мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Вранці та вдень помірний, місцями значний, короткочасний дощ.

Гроза, вранці та вдень подекуди град. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вранці та вдень місцями шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 18-23°, вдень 29-34°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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