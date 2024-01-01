Російські «шахеди» вже вдруге за два дні залітають до Білорусі, — «Гаюн»

Вже другу добу поспіль російські безпілотники типу Shahed під час атаки на Україну пролітають до території Білорусі.Про це повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн».Зранку 13 липня Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що оборонці вночі збили 4 з 5 російських дронів у Донецькій та Харківській областях. Вцілілий «шахед» вийшов із повітряного простору України в напрямку Гомельської області Білорусі.«Беларускі Гаюн» відстежив, що близько 3:00 безпілотник перетнув білорусько-український кордон у районі смт Лоєва та продовжив рух на північ: пролетів Гомель та Жлобін, увійшов до Могилівської області, а потім до Мінської області, максимально наблизившись до Мінська (Жодино та Борисова).Моніторингова група стверджує, що близько 5:00 по тривозі на перехоплення було піднято гелікоптер Мі-24 та винищувач Су-30. Авіацію помітили саме в районі прольоту БпЛА — кордону Мінської, Могилівської та Вітебської областей. Міноборони Білорусі про це нічого не повідомляло.За даними «Гаюна», безпілотник увійшов до Вітебської області Білорусі та, ймовірно, долетів до Вітебська. Сумарно уночі та вранці 13 липня він пролетів над територією Білорусі понад 350 км. Що сталося з дроном далі, наразі невідомо.Мало того, за даними моніторингової групи, ввечері 11 липня відбулась схожа ситуація — один із БпЛА, запущений росіянами по Україні, залетів до Білорусі та перебував у повітряному просторі країни щонайменше одну годину.Як зазначається, на момент появи першої інформації про БпЛА над Гомельщиною вже понад годину перебували білоруські вертоліт Мі-24 та літак-винищувач. За даними «Гаюна», їх підняли з аеродрому Мачулищі та Барановичів близько 18:30–19:00.«Не виключено, що війська Білорусі були в курсі майбутніх маневрів і контролювали повітряний простір над територією Білорусі в разі непланової поведінки одного з “шахедів”“, — вважають у «Гаюні».