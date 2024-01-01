Буданов про наступ росіян на півночі: катастрофи немає, але не побачити проблем не вийде

Кирило Буданов заявив про наміри російського війська атакувати з півночі.



Про це він заявив в інтервʼю NV, пише



«Це така для мене трохи анекдотична ситуація. Бо коли всі два роки кричали, що зараз із півночі буде атака, ми всім казали, що цього не буде. Нічого не було. У той момент, коли ми сказали, що зараз буде атака з півночі, всі одразу — а може, не буде? Буде! Вона вже триває», — глава української розвідки.



Він не відповів на запитання журналістів щодо напрямку — Сумського чи Чернігівського. На його думку, відповідь може спровокувати паніку.



«Скажімо так: проблеми є, вони мають тенденцію до загострення. Катастрофи немає, але не побачити проблем не вийде. Я вже казав комусь із західної преси: хороших новин у мене в цьому році багато не буде, на жаль», — підсумував Буданов.



Ситуація на півночі



За даними Генштабу ЗСУ, на кордоні із Чернігівською та Сумською областями росія зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів зі своєї території, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону України.



А на Харківському напрямку протягом минулої доби окупанти продовжували наступальні дії. Там відбулося 13 бойових зіткнень у районах населених пунктів Глибоке, Стариця, Липці та Вовчанськ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Очільник Головного управління розвідки Міноборонизаявив про наміри російського війська атакувати з півночі.Про це він заявив в інтервʼю NV, пише Громадське «Це така для мене трохи анекдотична ситуація. Бо коли всі два роки кричали, що зараз із півночі буде атака, ми всім казали, що цього не буде. Нічого не було. У той момент, коли ми сказали, що зараз буде атака з півночі, всі одразу — а може, не буде? Буде! Вона вже триває», — глава української розвідки.Він не відповів на запитання журналістів щодо напрямку — Сумського чи Чернігівського. На його думку, відповідь може спровокувати паніку.«Скажімо так: проблеми є, вони мають тенденцію до загострення. Катастрофи немає, але не побачити проблем не вийде. Я вже казав комусь із західної преси: хороших новин у мене в цьому році багато не буде, на жаль», — підсумував Буданов.За даними Генштабу ЗСУ, на кордоні із Чернігівською та Сумською областями росія зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів зі своєї території, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону України.А на Харківському напрямку протягом минулої доби окупанти продовжували наступальні дії. Там відбулося 13 бойових зіткнень у районах населених пунктів Глибоке, Стариця, Липці та Вовчанськ

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