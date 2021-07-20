У Луцьку затримали чоловіка, який на вулиці розмахував мечем





Про це інформує ІА



Відомо, що один із очевидців повалив його на землю. На місце події приїхали два екіпажі поліції та карета швидкої допомоги. Чоловіку вдягли кайданки та відвезли у відділок поліції.



Попередньо чоловік був у стані алкогольного спʼяніння.



Як розповіли у пресслужбі патрульної поліції, вчора до правоохоронців надійшов виклик про подію. Інспектори прибули на місце та помітили чоловіка, який агресивно себе поводив та кидався на людей.



Поліцейські застосовували спеціальний засіб: кайданки та доставили до луцького РУП. На вимоги припинити правопорушення чоловік не реагував, було прийнято рішення викликати медиків та доставити його до КП ВОПЛ.



На чоловіка патрульні склали два протоколи за ст. 173 та 185 КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку невідомий чоловік посеред вулиці розмахував мечем. Як розповіли очевидці, чоловік поводив себе агресивно, розмахував мечем та наносив удари по сходах біля будинку.Про це інформує ІА "Волинські новини" Відомо, що один із очевидців повалив його на землю. На місце події приїхали два екіпажі поліції та карета швидкої допомоги. Чоловіку вдягли кайданки та відвезли у відділок поліції.Попередньо чоловік був у стані алкогольного спʼяніння.Як розповіли у пресслужбі патрульної поліції, вчора до правоохоронців надійшов виклик про подію. Інспектори прибули на місце та помітили чоловіка, який агресивно себе поводив та кидався на людей.Поліцейські застосовували спеціальний засіб: кайданки та доставили до луцького РУП. На вимоги припинити правопорушення чоловік не реагував, було прийнято рішення викликати медиків та доставити його до КП ВОПЛ.На чоловіка патрульні склали два протоколи за ст. 173 та 185 КУпАП.

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