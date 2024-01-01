За сто доларів став опікуном дитини з інвалідністю: суд покарав ухилянта

За сто доларів став опікуном дитини з інвалідністю: суд покарав ухилянта
На Волині судили чоловіка, який намагався виїхати за кордон із підробленими документами.

Про це йдеться у вироку Любомльського районного суду, пише ІА «Волинські новини».

У січні 2024 року Андрій М. замовив у невстановленої особи посвідчення про призначення соціальної допомоги дитині з інвалідністю. Такий документ надає змогу чоловікам призовного віку виїжджати за кордон.

Він переслав особі свої персональні дані та дані сина, заплативши за «послугу» 1000 доларів. Невдовзі він отримав посвідчення, нібито видане УСВП Білоцерківської РДА, з фейковими даними. З ним чоловік визнавався законним опікуном дитини з інвалідністю.

18 лютого 2024 року спритник намагався перетнути пункт пропуску «Ягодин», але там його викрили прикордонники.

Обвинувачений вину визнав. Про нього відомо, що він є уродженцем Луганської області, не працює, раніше до криміналу не притягувався.

Суд врахував, що злочин вчинений в умовах воєнного стану та за змовою.

Андрія М. визнали винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України. Йому призначили остаточне покарання – один рік обмеження волі. Також чоловік сплатить понад 2000 гривень за судові експертизи.

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Теги: суд, покарання, ухилянт
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