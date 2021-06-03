У Києві прогримів фестиваль екранних мистецтв «Дніпро Cinema» ім. Данила Сахненка
Сьогодні, 13:19
8 - 10 липня у Києві Будинку кіно відбувся 15-й Всеукраїнський фестиваль екранних мистецтв «Дніпро Cinema» ім. Данила Сахненка, у якому брали участь кінематографічні роботи обласних осередків Національної спілки кінематографістів України: Одеси, Києва, Дніпра, Полтави, Львова, Луцька, Запоріжжя, Житомира, Харкова.
Про це повідомив голова Волинського осередку НСКУ Віталій Герасимлюк.
Усі творчі роботи були розподілені за номінаціями: документальне кіно (23 фільма), ігрове кіно (7 фільмів), анімація (5 робіт), телепрограми (8 доробків), студентські роботи (29), дитячо-юнацька творчість (14 робіт).
Волинський осередок Національної спілки кінематографістів України представив на фестиваль дві нові роботи. Фільм «Вертеп… після вертепу… вертеп», розповідає про історію створення вертепної шопки, Різдвяної інсталяції при монастирі Василія Великого Української греко-католицької церкви у Луцьку. У фільмі брали участь оповідач Ірина Бурко, та ієромонах отець Августин. Автор сценарію та режисер Віталій Герасимлюк, оператор-постановник Валерій Фетісов
Другий фільм студії «Ярко» у м. Луцьку «Чемпіон епохи Гусячого пера», теж брав участь у фестивалі. Він розповідає про історика, етнографа, філософа, письменника, поета, публіциста, польського діяча який довгий час працював і жив на Волині Йозефа Ігнація Крашевського. Автор сценарію Ольга Шарута, режисер монтажу та комп'ютерної графіки Андрій Повзун. Ці фільми були представлені у номінації «документальне кіно».
Професійне журі у складі: кінорежисерів Ярослава Лупія, Олеся Саніна, кинокритика Сергія Тримбача, драматургині Марії Вайно, кінооператора Дмитра Старікова, кінознавеці Валентини Слободи, нагородили творчу групу фільму «Вертеп… після вертепу… вертеп» спеціальним дипломом, за відтворення традицій народної культури, та відзначили майстерність монтажу та сценарну роботу у другому фільмі волинян «Чемпіон епохи Гусячого пера».
Цю особливу думку висловила письменниця і драматургиня Марія Вайно, за підручниками якої навчаються студенти мистецьких вузів України. Голова Волинського осередку Національної спілки кінематографістів України Віталій Герасимлюк, який представляв Волинь у Києві, отримав спеціальний диплом, та відвідав майстер-класи драматургині Марії Вайно, та кінорежисера фільмів «Поводир», «Олекса Довбуш», актора, кінооператора, продюсера, лауреата Державної премії України імені Олександра Довженка, заслуженого артиста України Олеся Саніна.
При підбитті підсумків фестивалю, голова координаційної ради територіальних осередків НСКУ Валентина Слобода поінформувала, що Волинський осередок, в кількості чотирьох митців є лідером серед інших осередків по створенню нових фільмів.
Напередодні фестивалю Волинський осередок Національної спілки кінематографістів України поповнився новим членом, відеографом, режисером монтажу, талановитим фахівцем візуальних мистецтв Андрієм Повзуном і приємно що у роботах відзначених на 15-му Всеукраїнському фестивалі екранних мистецтв «Дніпро Cinema» імені Данила Сахненка є велика частка і його творчої праці.
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Про це повідомив голова Волинського осередку НСКУ Віталій Герасимлюк.
Усі творчі роботи були розподілені за номінаціями: документальне кіно (23 фільма), ігрове кіно (7 фільмів), анімація (5 робіт), телепрограми (8 доробків), студентські роботи (29), дитячо-юнацька творчість (14 робіт).
Волинський осередок Національної спілки кінематографістів України представив на фестиваль дві нові роботи. Фільм «Вертеп… після вертепу… вертеп», розповідає про історію створення вертепної шопки, Різдвяної інсталяції при монастирі Василія Великого Української греко-католицької церкви у Луцьку. У фільмі брали участь оповідач Ірина Бурко, та ієромонах отець Августин. Автор сценарію та режисер Віталій Герасимлюк, оператор-постановник Валерій Фетісов
Другий фільм студії «Ярко» у м. Луцьку «Чемпіон епохи Гусячого пера», теж брав участь у фестивалі. Він розповідає про історика, етнографа, філософа, письменника, поета, публіциста, польського діяча який довгий час працював і жив на Волині Йозефа Ігнація Крашевського. Автор сценарію Ольга Шарута, режисер монтажу та комп'ютерної графіки Андрій Повзун. Ці фільми були представлені у номінації «документальне кіно».
Професійне журі у складі: кінорежисерів Ярослава Лупія, Олеся Саніна, кинокритика Сергія Тримбача, драматургині Марії Вайно, кінооператора Дмитра Старікова, кінознавеці Валентини Слободи, нагородили творчу групу фільму «Вертеп… після вертепу… вертеп» спеціальним дипломом, за відтворення традицій народної культури, та відзначили майстерність монтажу та сценарну роботу у другому фільмі волинян «Чемпіон епохи Гусячого пера».
Цю особливу думку висловила письменниця і драматургиня Марія Вайно, за підручниками якої навчаються студенти мистецьких вузів України. Голова Волинського осередку Національної спілки кінематографістів України Віталій Герасимлюк, який представляв Волинь у Києві, отримав спеціальний диплом, та відвідав майстер-класи драматургині Марії Вайно, та кінорежисера фільмів «Поводир», «Олекса Довбуш», актора, кінооператора, продюсера, лауреата Державної премії України імені Олександра Довженка, заслуженого артиста України Олеся Саніна.
При підбитті підсумків фестивалю, голова координаційної ради територіальних осередків НСКУ Валентина Слобода поінформувала, що Волинський осередок, в кількості чотирьох митців є лідером серед інших осередків по створенню нових фільмів.
Напередодні фестивалю Волинський осередок Національної спілки кінематографістів України поповнився новим членом, відеографом, режисером монтажу, талановитим фахівцем візуальних мистецтв Андрієм Повзуном і приємно що у роботах відзначених на 15-му Всеукраїнському фестивалі екранних мистецтв «Дніпро Cinema» імені Данила Сахненка є велика частка і його творчої праці.
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