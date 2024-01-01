Коли в Україні нарешті спаде спека: синоптик назвав дату похолодання





Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич,



"Поступова зміна синоптичних умов прогнозується лише від 20 липня", - повідомив синоптик.



За його словами, свіжіше повітря почне надходити до України з центральної та північно-західної Європи. Спочатку прохолодніше стане на заході й півночі. Потім "аномальна спека відступить на схід і на початку третьої декади місяця залишить територію України".



"На зміну африканському повітрю надійде помірна повітряна маса. Тому середньодобова температура наблизиться до норми для цієї пори року. Разом з похолоданням прийдуть також і довгоочікувані опади, які мають помітно покращити ситуацію з посухою та знизити рівень пожежної небезпеки", - повідомив Кібальчич.



Синоптик наголосив, що від перших днів липня на більшій частині території України встановилася надзвичайно спекотна погода внаслідок надходження повітряних мас із тропічних і субтропічних районів Північної Африки та Близького Сходу.



Кібальчич каже, що до кінця другої декади липня помітного зниження температури повітря не передбачається. Ба більше - від 15 до 19 липня відбудеться деяке посилення спеки та її поширення на північні та частково західні регіони України. В цей період максимальні денні показники становитимуть +33…+38°, у південних і центральних областях - місцями +40…+42°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Найближчим часом на зниження температури в Україні чекати не варто. У країні утримуватиметься спека. Похолодання прийде щонайменше за тиждень.Про це повідомив синоптик пише "Метеопрог"."Поступова зміна синоптичних умов прогнозується лише від 20 липня", - повідомив синоптик.За його словами, свіжіше повітря почне надходити до України з центральної та північно-західної Європи. Спочатку прохолодніше стане на заході й півночі. Потім "аномальна спека відступить на схід і на початку третьої декади місяця залишить територію України"."На зміну африканському повітрю надійде помірна повітряна маса. Тому середньодобова температура наблизиться до норми для цієї пори року. Разом з похолоданням прийдуть також і довгоочікувані опади, які мають помітно покращити ситуацію з посухою та знизити рівень пожежної небезпеки", - повідомив Кібальчич.Синоптик наголосив, що від перших днів липня на більшій частині території України встановилася надзвичайно спекотна погода внаслідок надходження повітряних мас із тропічних і субтропічних районів Північної Африки та Близького Сходу.Кібальчич каже, що до кінця другої декади липня помітного зниження температури повітря не передбачається. Ба більше - від 15 до 19 липня відбудеться деяке посилення спеки та її поширення на північні та частково західні регіони України. В цей період максимальні денні показники становитимуть +33…+38°, у південних і центральних областях - місцями +40…+42°.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію