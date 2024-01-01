Коли в Україні нарешті спаде спека: синоптик назвав дату похолодання
Сьогодні, 12:17
Найближчим часом на зниження температури в Україні чекати не варто. У країні утримуватиметься спека. Похолодання прийде щонайменше за тиждень.
Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич, пише "Метеопрог".
"Поступова зміна синоптичних умов прогнозується лише від 20 липня", - повідомив синоптик.
За його словами, свіжіше повітря почне надходити до України з центральної та північно-західної Європи. Спочатку прохолодніше стане на заході й півночі. Потім "аномальна спека відступить на схід і на початку третьої декади місяця залишить територію України".
"На зміну африканському повітрю надійде помірна повітряна маса. Тому середньодобова температура наблизиться до норми для цієї пори року. Разом з похолоданням прийдуть також і довгоочікувані опади, які мають помітно покращити ситуацію з посухою та знизити рівень пожежної небезпеки", - повідомив Кібальчич.
Синоптик наголосив, що від перших днів липня на більшій частині території України встановилася надзвичайно спекотна погода внаслідок надходження повітряних мас із тропічних і субтропічних районів Північної Африки та Близького Сходу.
Кібальчич каже, що до кінця другої декади липня помітного зниження температури повітря не передбачається. Ба більше - від 15 до 19 липня відбудеться деяке посилення спеки та її поширення на північні та частково західні регіони України. В цей період максимальні денні показники становитимуть +33…+38°, у південних і центральних областях - місцями +40…+42°.
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Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич, пише "Метеопрог".
"Поступова зміна синоптичних умов прогнозується лише від 20 липня", - повідомив синоптик.
За його словами, свіжіше повітря почне надходити до України з центральної та північно-західної Європи. Спочатку прохолодніше стане на заході й півночі. Потім "аномальна спека відступить на схід і на початку третьої декади місяця залишить територію України".
"На зміну африканському повітрю надійде помірна повітряна маса. Тому середньодобова температура наблизиться до норми для цієї пори року. Разом з похолоданням прийдуть також і довгоочікувані опади, які мають помітно покращити ситуацію з посухою та знизити рівень пожежної небезпеки", - повідомив Кібальчич.
Синоптик наголосив, що від перших днів липня на більшій частині території України встановилася надзвичайно спекотна погода внаслідок надходження повітряних мас із тропічних і субтропічних районів Північної Африки та Близького Сходу.
Кібальчич каже, що до кінця другої декади липня помітного зниження температури повітря не передбачається. Ба більше - від 15 до 19 липня відбудеться деяке посилення спеки та її поширення на північні та частково західні регіони України. В цей період максимальні денні показники становитимуть +33…+38°, у південних і центральних областях - місцями +40…+42°.
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