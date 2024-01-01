Курс валют на вихідні, скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на вихідні, скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 13 липня і неділю, 14 липня. Перед вихідними валюта стрімко зросла у ціні: долар додав 17 коп., євро – 37 коп., злотий - 8 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара
1 долар США – 40,88 грн

Курс євро
1 євро – 44,38 грн

Курс злотого
1 польський злотий – 10,43 грн

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Теги: Курс валют, Луцьк
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