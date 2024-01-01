У Луцьку попрощалися з двома Героями — Віктором Сіліним та Юрієм Футалою

У суботу 13 липня, у Луцьку прощалися з двома військовослужбовцями, які загинули під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.Відспівування воїнівтавідбулося у кафедральному соборі Святої Трійці, повідомили у Луцькій міській раді.Юрій Футала був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду навідника механізованого відділення механізованого взводу. Загинув 7 липня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Побєда Донецької області.Віктор Сілін був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця обслуги десантно-штурмового відділення десантно-штурмового взводу. Загинув 9 липня під час виконання бойового в районі населеного пункту Дружба Донецької області.Поховають Юрія Футалу у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа, а Віктора Сіліна — на кладовищі села Липини.