На війні в Україні РФ втратила 1120 військових за добу, — Генштаб
Сьогодні, 09:15
Станом на ранок 13 липня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 557 770 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 1120 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
танків ‒ 8199 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 15779 (+24) од,
артилерійських систем – 15216 (+58) од,
РСЗВ – 1119 (+0) од,
засоби ППО ‒ 889 (+1) од,
літаків – 361 (+0) од,
гелікоптерів – 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12069 (+34),
крилаті ракети ‒ 2397 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 20461 (+52) од,
спеціальна техніка ‒ 2556 (+13).
Дані уточнюються.
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Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 1120 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
танків ‒ 8199 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 15779 (+24) од,
артилерійських систем – 15216 (+58) од,
РСЗВ – 1119 (+0) од,
засоби ППО ‒ 889 (+1) од,
літаків – 361 (+0) од,
гелікоптерів – 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12069 (+34),
крилаті ракети ‒ 2397 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 20461 (+52) од,
спеціальна техніка ‒ 2556 (+13).
Дані уточнюються.
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