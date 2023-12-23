На війні в Україні РФ втратила 1120 військових за добу, — Генштаб





Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.



За добу російське військо втратило 1120 солдатів.



З техніки росіяни втратили:



танків ‒ 8199 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 15779 (+24) од,

артилерійських систем – 15216 (+58) од,

РСЗВ – 1119 (+0) од,

засоби ППО ‒ 889 (+1) од,

літаків – 361 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12069 (+34),

крилаті ракети ‒ 2397 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 20461 (+52) од,

спеціальна техніка ‒ 2556 (+13).



Дані уточнюються.

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