У музеї Лесі Українки на Волині презентували оновлену експозицію реставрованих будинків. ВІДЕО





Захід приурочили 75-річчю музею та 175-річчю від дня народження української письменниці, публіцистки, етнографині, матері Лесі Українки Олени Пчілки. Про це Ольга Бойко. З її слів, подія відбулася в рамках фестивалю "Літо в садибі Косачів".



Відкриття "Сірого" та "Білого" будинків, зі слів директорки, відтерміновували через повномасштабне вторгнення.



"Ми почали евакуйовувати експонати та зберігати музейну колекцію. Ми добре розуміли, що заклади культури мають вести сьогодні той наратив з національної ідентичності народу. Саме з цієї причини вирішили хоч і війна, є великі ризики, але відкрити меморіальні будинки", — сказала директорка музею-садиби.



Гостей експозиції в Колодяжному зустрічали актори театру "Гармидер", влаштувавши променад-перформанс "Садиба Косачів: то власне дома".



Акторка театру "Гармидер" Ірина Силюк під час заходу грала роль Лесі Українки.



"У шкільних матеріалах вона така досить засмучена, журлива, яка передає біль руки, біль ноги, бо в неї були операції, але насправді вона була звичайною жінкою. В неї були звичайне кохання, як і в кожного з нас. В неї було звичайне життя, яким вона жила. В неї було нещасне кохання, але попри все вона посміхалася", — розповіла акторка.



Доглядачка фондів музею Ірина Лукашик зазначила: з нагоди відкриття в садибі ексклюзивно експонуватимуть особисті речі Косачів, які на час повномасштабної війни передали до сховищ.



"Це є стрічка шовкова, її нам передала Ольга Сергіївна, вона була донькою Лесиної сестри Ізидори Косач-Борисової зі США. Це одна з найцінніших речей в нашому музеї. Є такі родинні запонки, є уральське намисто, яке належало родині", — розповіла Ірина Лукашик.



Також, зі слів доглядачки фондів музею, на виставці представили світлину, на якій зображено Михайла Драгоманова — дядька Лесі Українки.



Гостей музею пригощали "Лизаветиним борщем", який готували за автентичним рецептом Косачів, розказала доглядачка фондів музею Ірина Лукашик. Проводили екскурсії відремонтованими будиночками, у яких жила родина. На імпрезу до музею, з її слів, йшли цілими родинами.



Відвідувачка заходу Людмила Трофімук розповіла. що приїхала до Колодяжненського музею разом із дітьми. "Привела своїх дітей, щоб знали історію. Тут та атмосфера в якій хочеться бути, хочеться живитися тим, що тут жили такі люди, які могли надихати на велике", — сказала жінка.



Під час заходу також погасили поштову марку до 175-річчя від дня народження Олени Пчілки — української письменниці, публіцистки, етнографині, матері Лесі Українки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Колодяжненському літературно-меморіальному музеї Лесі Українки презентували оновлену експозицію меморіальних будинків, відреставрованих у 2021 році.Захід приурочили 75-річчю музею та 175-річчю від дня народження української письменниці, публіцистки, етнографині, матері Лесі Українки Олени Пчілки. Про це Суспільному розповіла директорка музею. З її слів, подія відбулася в рамках фестивалю "Літо в садибі Косачів".Відкриття "Сірого" та "Білого" будинків, зі слів директорки, відтерміновували через повномасштабне вторгнення."Ми почали евакуйовувати експонати та зберігати музейну колекцію. Ми добре розуміли, що заклади культури мають вести сьогодні той наратив з національної ідентичності народу. Саме з цієї причини вирішили хоч і війна, є великі ризики, але відкрити меморіальні будинки", — сказала директорка музею-садиби.Гостей експозиції в Колодяжному зустрічали актори театру "Гармидер", влаштувавши променад-перформанс "Садиба Косачів: то власне дома".Акторка театру "Гармидер" Ірина Силюк під час заходу грала роль Лесі Українки."У шкільних матеріалах вона така досить засмучена, журлива, яка передає біль руки, біль ноги, бо в неї були операції, але насправді вона була звичайною жінкою. В неї були звичайне кохання, як і в кожного з нас. В неї було звичайне життя, яким вона жила. В неї було нещасне кохання, але попри все вона посміхалася", — розповіла акторка.Доглядачка фондів музею Ірина Лукашик зазначила: з нагоди відкриття в садибі ексклюзивно експонуватимуть особисті речі Косачів, які на час повномасштабної війни передали до сховищ."Це є стрічка шовкова, її нам передала Ольга Сергіївна, вона була донькою Лесиної сестри Ізидори Косач-Борисової зі США. Це одна з найцінніших речей в нашому музеї. Є такі родинні запонки, є уральське намисто, яке належало родині", — розповіла Ірина Лукашик.Також, зі слів доглядачки фондів музею, на виставці представили світлину, на якій зображено Михайла Драгоманова — дядька Лесі Українки.Гостей музею пригощали "Лизаветиним борщем", який готували за автентичним рецептом Косачів, розказала доглядачка фондів музею Ірина Лукашик. Проводили екскурсії відремонтованими будиночками, у яких жила родина. На імпрезу до музею, з її слів, йшли цілими родинами.Відвідувачка заходу Людмила Трофімук розповіла. що приїхала до Колодяжненського музею разом із дітьми. "Привела своїх дітей, щоб знали історію. Тут та атмосфера в якій хочеться бути, хочеться живитися тим, що тут жили такі люди, які могли надихати на велике", — сказала жінка.Під час заходу також погасили поштову марку до 175-річчя від дня народження Олени Пчілки — української письменниці, публіцистки, етнографині, матері Лесі Українки.

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