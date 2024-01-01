На Волині діє табір для дітей та батьків з прифронтових та окупованих територій. ВІДЕО





Як розповіла Ярослава Куштан, цього року в пріоритеті було оздоровити внутрішньо переміщених українців.



Наразі у таборі відпочиває 14 сімей: це релоковані сім'ї, будинки сімейного типу, багатодітні родини з Херсона, Харкова, Запоріжжя, Луганська. Таких заїздів тривалістю по одному тижню до кінця літа буде дев'ять.





Тренер літнього табору Дмитро Мотовилець розповів, що день в таборі розпочинають із зарядки, також мають ряд розвиваючих, творчих занять, книжковий клуб. Друга половина дня більш активна: футбол, волейбол, теніс, гольф, або ж перегляд мультика чи фільму.



"Під час знайомства звертаємо увагу на дітей, вибираємо лідера, спілкуємось, знайомимось, запитуємо які у них були життєві ситуації і вже від цього відштовхуємось, як з ними працювати", — каже тренер.



Психологічну підтримку в таборі "Перезавантаження" надають як дітям, так і батькам, говорить психологиня Наталія Цюпак.



Подружжя Маркових із Дніпропетровщини дитячий будинок сімейного типу створили у 2006 році. За цей час виховали 22-х дітей. Їхнє село Шолохове — прифронтове, там постійні перебої електроенергії та вибухи, тож на Волині, кажуть, відпочивають душею.



"Відпочиваємо перший раз на Волині, ми тут уже третій день і я навіть уже забув, що війна. У нас там цілодобово світла нема, сирена весь час виє. А тут спокійно, світло є, їжа різноманітна є, таке відчуття ніби потрапили в іншу цивілізацію", — каже подружжя.



До кінця серпня, каже координаторка літнього табору Ярослава Куштан, планують оздоровити більше тисячі людей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В одному з волинських санаторіїв Міжнародна благодійна організація СОС "Дитячі містечка" організувала літній табір "Перезавантаження" для дитячих будинків сімейного типу.Як розповіла Суспільному координаторка табору, цього року в пріоритеті було оздоровити внутрішньо переміщених українців.Наразі у таборі відпочиває 14 сімей: це релоковані сім'ї, будинки сімейного типу, багатодітні родини з Херсона, Харкова, Запоріжжя, Луганська. Таких заїздів тривалістю по одному тижню до кінця літа буде дев'ять.Тренер літнього табору Дмитро Мотовилець розповів, що день в таборі розпочинають із зарядки, також мають ряд розвиваючих, творчих занять, книжковий клуб. Друга половина дня більш активна: футбол, волейбол, теніс, гольф, або ж перегляд мультика чи фільму."Під час знайомства звертаємо увагу на дітей, вибираємо лідера, спілкуємось, знайомимось, запитуємо які у них були життєві ситуації і вже від цього відштовхуємось, як з ними працювати", — каже тренер.Психологічну підтримку в таборі "Перезавантаження" надають як дітям, так і батькам, говорить психологиня Наталія Цюпак.Подружжя Маркових із Дніпропетровщини дитячий будинок сімейного типу створили у 2006 році. За цей час виховали 22-х дітей. Їхнє село Шолохове — прифронтове, там постійні перебої електроенергії та вибухи, тож на Волині, кажуть, відпочивають душею."Відпочиваємо перший раз на Волині, ми тут уже третій день і я навіть уже забув, що війна. У нас там цілодобово світла нема, сирена весь час виє. А тут спокійно, світло є, їжа різноманітна є, таке відчуття ніби потрапили в іншу цивілізацію", — каже подружжя.До кінця серпня, каже координаторка літнього табору Ярослава Куштан, планують оздоровити більше тисячі людей.

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