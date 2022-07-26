У Луцьку спімали водія, який опівночі гасав містом п'яний. ВІДЕО

У Луцьку спімали водія, який опівночі гасав містом п'яний. ВІДЕО
В обласномц центрі Волині патрульні поліцейські зупинили автомобіль, водій якого перебував з ознаками спʼяніння.

Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.

12 липня опівночі патрульні помітили автомобіль марки Volkswagen Golf, який рухався вулицею Братковського з порушенням ПДР.

Під час спілкування інспектори помітили, що у керманича присутні характерні ознаки алкогольного спʼяніння. 34-річний громадянин пройшов огляд на місці зупинки. Результат - 0, 98 проміле.


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Теги: поліція, Волинь, порушення, п'яний за кермом
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