У США розроблять для України нові високоточні боєприпаси великої дальності
Сьогодні, 01:15
Військово-повітряні сили США розроблять новий клас високоточних боєприпасів повітряного базування для потреб України.
Про це пише Aviation Week, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що цьогоріч у січні ВПС США вперше оприлюдинили запит щодо розробки ударних боєприпасів розширеної дальності - ERAM. Метою є створення недорогого, швидко розроблюваного боєприпасу повітряного базування, здатного летіти на відстань близько 463 км. Це викликало зацікавленість у шістнадцяти компаній, назви яких не розголошуються.
У наступному запиті, який був опублікований 10 липня відділом систем дальнього радіусу дії Центру управління життєвим циклом озброєнь Управління озброєнь Повітряних Сил, йдеться, що ERAM призначений для потреб України у її боротьбі з російською агресією.
"Цей боєприпас має вирішальне значення для підвищення спроможності України ефективно задовольняти потреби бойових підрозділів і забезпечує доступну за ціною масову зброю, яку можна виробляти в широких масштабах", - йдеться у запиті на участь у тендері.
Зазначається, що ERAM матиме вагу близько 227 кг та боєголовку, здатну вражати відкриті цілі, зокрема, броньовані, з осколково-фугасною та фугасною дією. Мінімальна швидкість ERAM має становити 0,6 Маха, а дальність польоту - понад 463 км. Також ERAM має здійснювати навігацію без GPS і приземляти щонайменше половину боєприпасів в радіусі 10 м від точки прицілювання.
Відомо, що закупівля ERAM буде здійснюватися поетапно.
Aviation Week зазначає, що розробка ВПС США ERAM є одним з багатьох зусиль Пентагону з розробки нових, недорогих боєприпасів повітряного базування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише Aviation Week, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що цьогоріч у січні ВПС США вперше оприлюдинили запит щодо розробки ударних боєприпасів розширеної дальності - ERAM. Метою є створення недорогого, швидко розроблюваного боєприпасу повітряного базування, здатного летіти на відстань близько 463 км. Це викликало зацікавленість у шістнадцяти компаній, назви яких не розголошуються.
У наступному запиті, який був опублікований 10 липня відділом систем дальнього радіусу дії Центру управління життєвим циклом озброєнь Управління озброєнь Повітряних Сил, йдеться, що ERAM призначений для потреб України у її боротьбі з російською агресією.
"Цей боєприпас має вирішальне значення для підвищення спроможності України ефективно задовольняти потреби бойових підрозділів і забезпечує доступну за ціною масову зброю, яку можна виробляти в широких масштабах", - йдеться у запиті на участь у тендері.
Зазначається, що ERAM матиме вагу близько 227 кг та боєголовку, здатну вражати відкриті цілі, зокрема, броньовані, з осколково-фугасною та фугасною дією. Мінімальна швидкість ERAM має становити 0,6 Маха, а дальність польоту - понад 463 км. Також ERAM має здійснювати навігацію без GPS і приземляти щонайменше половину боєприпасів в радіусі 10 м від точки прицілювання.
Відомо, що закупівля ERAM буде здійснюватися поетапно.
Aviation Week зазначає, що розробка ВПС США ERAM є одним з багатьох зусиль Пентагону з розробки нових, недорогих боєприпасів повітряного базування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У США розроблять для України нові високоточні боєприпаси великої дальності
Сьогодні, 01:15
13 липня на на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Статус УБД можна оформити в «Дії»
12 липень, 23:19
Де і коли на Волині відключатимуть світло 13 липня
12 липень, 22:38
Шукали водолази: на Волині потонув чоловік. ФОТО
12 липень, 21:57