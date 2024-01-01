У США розроблять для України нові високоточні боєприпаси великої дальності

У США розроблять для України нові високоточні боєприпаси великої дальності
Військово-повітряні сили США розроблять новий клас високоточних боєприпасів повітряного базування для потреб України.

Про це пише Aviation Week, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що цьогоріч у січні ВПС США вперше оприлюдинили запит щодо розробки ударних боєприпасів розширеної дальності - ERAM. Метою є створення недорогого, швидко розроблюваного боєприпасу повітряного базування, здатного летіти на відстань близько 463 км. Це викликало зацікавленість у шістнадцяти компаній, назви яких не розголошуються.

У наступному запиті, який був опублікований 10 липня відділом систем дальнього радіусу дії Центру управління життєвим циклом озброєнь Управління озброєнь Повітряних Сил, йдеться, що ERAM призначений для потреб України у її боротьбі з російською агресією.

"Цей боєприпас має вирішальне значення для підвищення спроможності України ефективно задовольняти потреби бойових підрозділів і забезпечує доступну за ціною масову зброю, яку можна виробляти в широких масштабах", - йдеться у запиті на участь у тендері.

Зазначається, що ERAM матиме вагу близько 227 кг та боєголовку, здатну вражати відкриті цілі, зокрема, броньовані, з осколково-фугасною та фугасною дією. Мінімальна швидкість ERAM має становити 0,6 Маха, а дальність польоту - понад 463 км. Також ERAM має здійснювати навігацію без GPS і приземляти щонайменше половину боєприпасів в радіусі 10 м від точки прицілювання.

Відомо, що закупівля ERAM буде здійснюватися поетапно.

Aviation Week зазначає, що розробка ВПС США ERAM є одним з багатьох зусиль Пентагону з розробки нових, недорогих боєприпасів повітряного базування.

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Теги: США, боєприпаси, війна, Україна, допомога
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