Статус УБД можна оформити в «Дії»

Статус УБД можна оформити в «Дії»
Уряд дав старт новій послузі, тепер статус УБД можна буде оформити на порталі Дія.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Скоро захисники та захисниці зможуть оформити статус учасника бойових дій на порталі Дія.

Зараз, щоб подати документи на статус УБД, треба звертатися або до спеціальної комісії, або до військової частини. Скоро це все можна буде зробити через портал Дія в кілька кліків. Це спростить життя нашим захисникам і зменшить навантаження на військові частини.

Вже зараз у застосунку Дія доступні посвідчення УБД для військових та їхніх родин.

"Працюємо, щоб захисники не стояли в чергах і не витрачали часу на папірці", - написав Федоров.

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Теги: цифровізація, УБД, Дія, війна, документи
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